Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gıda mevzuatına aykırı şekilde taşınan ve sağlıksız olduğu belirlenen 2 bin kilogram Antep fıstığı ele geçirildi. Jandarma denetimine takılan ürünler imha edilirken, ürün sahibine ağır para cezası uygulandı.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 12:24
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 12:25
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, baklava yapımında kullanılmak üzere sevk edilen tonlarca sağlıksız fıstık piyasaya sürülmeden engellendi. Gıda güvenliğini hiçe sayan ve uygunsuz şartlarda taşınan yaklaşık 2 bin kilogram Antep fıstığı, ekiplerin dikkati sayesinde imha edildi.
JANDARMA DENETİMİ ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERMEDİ
Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri denetimler sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, gıda güvenliği kurallarına tamamen aykırı şartlarda taşınan ürünler tespit edildi. Durumun ciddiyeti üzerine bölgeye hemen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
ETİKETSİZ VE FATURASIZ 2 BİN KİLOGRAM FISTIK
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan detaylı incelemede, baklava yapımında kullanılan kabuksuz kıyılmış Antep fıstıklarının; etiket, fatura ve irsaliyesinin bulunmadığı saptandı. Sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 2 bin kilogramlık ürünün, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’ne uygun olmadığı resmi olarak kayıt altına alındı.
ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ, PARA CEZASI KESİLDİ
Halk sağlığını tehdit eden fıstıklar, gıda mevzuatı gereğince ekipler tarafından imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi. Mevzuata aykırı hareket eden ürün sahibine ise idari para cezası uygulandı. Yetkililer, gıda denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
