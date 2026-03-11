Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim hayatını kaybetti
PKK elebaşlarından Salih Müslim hayatını kaybetti. Örgüte yakın kaynaklara göre Müslim, Erbil’de tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 22:44
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 22:48
PKK elebaşlarından Salih Müslim’in hayatını kaybettiği bildirildi. Örgüte yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Müslim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin merkezi Erbil’de tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ölüm nedeni organ yetmezliği olarak açıklandı
Örgüte yakın kaynaklar, Salih Müslim’in bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Erbil’de hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Aynı kaynaklara göre Müslim, tedavi sürecinde gelişen organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Salih Müslim, PKK’nın Suriye yapılanması olarak gösterilen YPG/PYD içerisinde uzun yıllar üst düzey görevlerde bulundu. Bölgedeki gelişmeler ve örgüt içindeki dengeler açısından ölüm haberinin nasıl bir etki oluşturacağı yakından izleniyor.
Salih Müslim kimdir?
Salih Müslim, 3 Mart 1951 tarihinde Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arab bölgesindeki Şeyran köyünde doğdu. Barazi aşiretine mensup bir aileden gelen Müslim’in ailesinin çiftçilikle uğraştığı biliniyor.
Lise eğitimini Halep’te tamamlayan Müslim, daha sonra Türkiye’ye gelerek İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gördü ve 1977 yılında mezun oldu.
2010 yılında Irak’a geçtiği belirtilen Müslim, 2011’de yeniden Suriye’ye dönerek ülkede başlayan olaylar sırasında aktif rol aldı. Müslim, PKK’nın Suriye yapılanması olarak gösterilen YPG/PYD içinde sözde yöneticilik görevlerinde bulundu.
