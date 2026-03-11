Melih Gökçek 'Deniz Baykal’ın teklif'iddiasını anlattı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Deniz Baykal’ın CHP’den adaylık teklif ettiği iddiasını tv100 yayınında doğruladı. Gökçek, teklifi reddettiğini ve siyasette CHP ile mücadele ettiğini söyledi.

Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 20:44
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 20:48
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Melih Gökçek 'Deniz Baykal’ın teklif'iddiasını anlattı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kendisine CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini söyledi. Gökçek, Baykal’ın “AK Parti’yi bırak bizden aday ol” sözünü hatırlatarak teklifi kabul etmediğini ifade etti. Açıklama, geçmiş siyasi temaslara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Baykal’dan adaylık teklifi iddiası

Melih Gökçek, Deniz Baykal ile geçmişte çeşitli konularda görüşmeler yaptıklarını belirtti. Bu temaslardan birinin Ankapark projesi kapsamında hazırlanan kanun teklifi sürecinde gerçekleştiğini ifade eden Gökçek, söz konusu görüşmede Baykal’ın kendisine CHP’den aday olması yönünde teklif sunduğunu ileri sürdü.

Gökçek, Baykal’ın “AK Parti’yi bırak bizden aday ol” dediğini belirterek, bu sözlerin arkasında olduğunu söyledi.

Teklifi reddettiğini söyledi

Gökçek, söz konusu teklifi kabul etmediğini belirterek siyasi yaşamı boyunca CHP ile mücadele ettiğini ifade etti. Gökçek, “Benim hayatım CHP ile mücadele ile geçti dedim. Kabul etmedim.” dedi.

Ankapark sürecine destek verdiğini söyledi

Açıklamalarında Deniz Baykal’a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gökçek, Baykal’ı “milli bir muhalefet lideri” olarak nitelendirdi. Gökçek, Ankapark projesi kapsamında hazırlanan kanun teklifine Baykal’ın destek verdiğini söyledi.

Belediye başkanlığına ilişkin sözlerini aktardı

Melih Gökçek, Baykal’ın belediye başkanlığı dönemine ilişkin olumlu ifadeler kullandığını da belirtti. Gökçek, Baykal’ın kendisine “çok iyi belediye başkanısın” dediğini birkaç kez dile getirdiğini ifade etti.

