İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin ailesinden açıklama
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında ailesinden açıklama geldi. Beş gündür yoğun bakımda tedavisi süren Ortaylı'nın durumunun stabil olduğu bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 18:23
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 18:25
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama ailesi tarafından paylaşıldı. Yapılan bilgilendirmeye göre Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi sürüyor ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Sürecin alanında uzman bir ekip tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.
Yoğun bakımda tedavi süreci sürüyor
Edinilen bilgilere göre İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolü amacıyla hastaneye başvurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından tedavisi yoğun bakım servisinde sürdürülmeye başlandı.
Ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Ortaylı'nın tedavisinin titizlikle yürütüldüğü ve alanında deneyimli bir sağlık ekibi tarafından takip edildiği kaydedildi.
Ailesinden kamuoyuna mesaj
Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlber Ortaylı’nın 5 gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.”
Fatih Altaylı'dan açıklama
Gazeteci Fatih Altaylı da köşe yazısında İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna değinerek takipçilerinden iyi dilek ve dua talebinde bulundu. Altaylı yazısında Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek kamuoyundan destek mesajları istedi.
