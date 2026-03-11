SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Pezeşkiyan savaşı bitirmek için üç şart açıkladı

Pezeşkiyan savaşı bitirmek için üç şart açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya açıklamasında İran’ın haklarının tanınması ve uluslararası güvence talep etti.

Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 12.03.2026 08:34
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Pezeşkiyan savaşı bitirmek için üç şart açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada devam eden çatışmaların sona ermesi için üç temel şart ortaya koydu. Pezeşkiyan, savaşın sona ermesinin İran’ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırılara karşı uluslararası güvence verilmesiyle mümkün olacağını ifade etti. Açıklama, bölgedeki diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Pezeşkiyan üç şartı açıkladı

Mesud Pezeşkiyan paylaşımında, “Siyonist rejim ve ABD tarafından kışkırtılan bu savaşı sona erdirmenin tek yolu İran’ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı sağlam uluslararası güvencelerin verilmesidir” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan’ın açıklaması, İran yönetiminin çatışmaların sona erdirilmesine yönelik resmi tutumunu ortaya koyan mesajlardan biri olarak değerlendirildi.

İran’ın talepleri uluslararası güvence içeriyor

İran Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı üç şart arasında İran’ın uluslararası hukuk kapsamında gördüğü haklarının kabul edilmesi, savaş nedeniyle oluşan zararlar için tazminat mekanizmasının kurulması ve benzer saldırıların tekrarını önleyecek uluslararası garantilerin sağlanması yer aldı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver