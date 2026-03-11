Bayram öncesi emekli ödemeleri için tarih açıklandı
Emekli ödemeleri için tarih açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi ve aylıkların Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 18:14
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 18:16
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin ödeme takvimine ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruya göre emekli vatandaşların bayram ikramiyeleri ile aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Açıklanan takvim, milyonlarca emeklinin bayram öncesi ödeme planını netleştirirken gözler ödeme günlerine çevrildi.
Ödemeler 14–19 Mart arasında yapılacak
Bakan Işıkhan, yaptığı paylaşımda emeklilere yönelik bayram ikramiyesi ve aylık ödemelerinin belirlenen takvim doğrultusunda yatırılacağını bildirdi. Buna göre ödemeler 14 Mart trihinde başlayacak ve 19 Mart tarihine kadar tamamlanacak.
Açıklamada, ödemelerin emeklilerin banka hesaplarına doğrudan aktarılacağı ifade edildi. Böylece Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hem aylıkları hem de bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılmış olacak.
Bakan Işıkhan’dan emeklilere mesaj
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaşımında emeklilere yönelik mesaj da verdi. Işıkhan, “Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
