Özgür Özel yarın Bülent Arınç’ı ziyaret edecek

CHP lideri Özgür Özel yarın eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı Meclis’te ziyaret edecek. Görüşmenin Arınç’ın daha önce gerçekleştirdiği ziyaretin iadesi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 20:39
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 20:42
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılında siyasi temaslarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre Özel, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile bir araya gelecek. Ziyaretin, Arınç’ın daha önce Özel’i makamında ziyaret etmesinin ardından gerçekleştirilecek iade-i ziyaret kapsamında planlandığı belirtildi. Görüşmenin siyasi gündemdeki başlıklar açısından dikkatle takip edilmesi bekleniyor.

Ziyaret Meclis’te gerçekleşecek

Planlanan görüşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacağı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın Meclis’te eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile gerçekleştireceği buluşmada güncel siyasi gelişmelerin de gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

İade-i ziyaret kapsamında planlandı

Söz konusu ziyaretin, Bülent Arınç’ın bir süre önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret etmesinin ardından planlandığı bildirildi. Görüşmenin karşılıklı nezaket ziyareti niteliği taşıdığı ifade edildi.

