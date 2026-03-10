İsrail ordusu Hizbullah Nasır birimi komutanının öldürüldüğünü açıkladı
İsrail ordusu Hizbullah Nasır birimi komutanı Hasan Salame’nin Güney Lübnan’da düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonun detayları paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 23:13
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 23:14
İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Lübnan’da düzenlenen bir hava saldırısında Hizbullah’ın “Nasır” birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklama, İsrail ordusunun resmi X hesabı üzerinden paylaşıldı. Operasyonun askeri istihbarat ve Kuzey Komutanlığı’nın yönlendirmesiyle gerçekleştirildiği bildirildi. Bölgedeki güvenlik gelişmeleri yakından izlenmeye devam ediyor.
İsrail ordusuna göre saldırı, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından Pazar günü düzenlendi. Açıklamada, hedef alınan kişinin Hizbullah’ın Güney Lübnan’daki faaliyetlerinden sorumlu birimlerden biri olan Nasır biriminin komutanı Hasan Salame olduğu ifade edildi.
Hasan Salame’nin örgüt içindeki görevleri
İsrail ordusunun açıklamasında, Hasan Salame’nin Haziran 2024’te selefi Ebu Talib’in öldürülmesinin ardından Nasır biriminin komutanlığına getirildiği belirtildi. Salame’nin Hizbullah bünyesinde uzun yıllar görev yaptığı kaydedildi.
Aynı açıklamada Salame’nin geçmişte El-Hiyam bölgesi komutanlığı ve Nasır biriminde operasyonlardan sorumlu komutan yardımcılığı görevlerini üstlendiği ifade edildi.
Nasır birimi Güney Lübnan’daki faaliyetlerden sorumlu
İsrail ordusuna göre Nasır birimi, Hizbullah’ın Güney Lübnan’daki faaliyetlerinden sorumlu üç ana birimden biri olarak faaliyet gösteriyor. Açıklamada Salame’nin örgüt içinde çeşitli operasyonların planlanmasında yer aldığı belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah’a karşı operasyonların devam edeceğini bildirdi.
