Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:35
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 10:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından mayıs ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin açılama yaptı.
Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre mayısta 8 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirilerek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 19 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.
İşini hakkıyla yapan üreticinin ve işletmecinin emeğini desteklediklerini ve fırsatçılara izin vermediklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize 'sıfır tolerans' ilkesiyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Mayısta 82 binden fazla gıda denetimi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından mayıs ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin açılama yaptı.
Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre mayısta 8 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirilerek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 19 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.
İşini hakkıyla yapan üreticinin ve işletmecinin emeğini desteklediklerini ve fırsatçılara izin vermediklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize 'sıfır tolerans' ilkesiyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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