KKM bakiyesindeki düşüş sürüyor: 2 milyar liranın altına geriledi
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki gerileme devam ediyor. BDDK verilerine göre KKM bakiyesi geçen hafta 86 milyon lira azalarak 1 milyar 994 milyon liraya düşerken, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 24,2 trilyon lirayı aştı.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 08:46
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 08:47
Kaynak:
Bankacılık sektöründe Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesindeki düşüş geçen hafta da devam etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre KKM bakiyesi 86 milyon lira azalarak 1 milyar 994 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü toplam mevduatın yüzde 0,01’ine kadar düşmüş oldu.
BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI
BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 6 Mart haftasında yaklaşık 34 milyar 651 milyon lira artış gösterdi.
Toplam kredi hacmi 24 trilyon 167 milyar 209 milyon liradan 24 trilyon 201 milyar 860 milyon liraya yükseldi.
TOPLAM MEVDUATTA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası işlemler dahil olmak üzere geçen hafta 437 milyar 403 milyon lira azaldı.
Buna göre toplam mevduat 27 trilyon 849 milyar 145 milyon lira seviyesine geriledi.
TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON LİRAYI AŞTI
Tüketici kredilerinin toplam tutarı aynı dönemde 13 milyar 916 milyon lira artarak 3 trilyon 46 milyar 645 milyon liraya çıktı.
Bu tutarın 723 milyar 546 milyon lirasını konut kredileri, 46 milyar 651 milyon lirasını taşıt kredileri ve 2 trilyon 276 milyar 449 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERDE ARTIŞ
Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin toplam tutarı da 34 milyar 212 milyon lira artarak 3 trilyon 711 milyar 810 milyon liraya yükseldi.
KREDİ KARTI BORÇLARINDA SINIRLI GERİLEME
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 oranında azalarak 2 trilyon 900 milyar 693 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.
Bu alacakların 1 trilyon 94 milyar 379 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 806 milyar 314 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.
TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 6 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 713 milyon lira artarak 657 milyar 249 milyon liraya çıktı.
Takipteki alacakların 491 milyar 538 milyon lirası için özel karşılık ayrıldığı bildirildi.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları da 8 milyar 915 milyon lira artışla 5 trilyon 449 milyar 587 milyon liraya yükseldi.
