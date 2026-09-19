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İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İran merkezli Bank Mellat’ın İstanbul’daki Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:35
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 09:36
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararında; yapılan inceleme sonucunda, İran'ın başkenti Tahran merkezli Bank Mellat'ın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izninin kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu karar, bir bankanın faaliyetini sürdürmesinin mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz etmesi halinde BDDK tarafından alınabiliyor.

BDDK ayrıca, faaliyet iznini kaldırma ve bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devretme yetkisine de sahip.

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