Hazine üç aylık borçlanma takvimini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül-Kasım 2026 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine, üç aylık dönemde 828,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 801,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Borçlanmanın aylık dağılımı ile ihale ve doğrudan satış programı, önümüzdeki üç ayda Hazine finansman takviminin temel unsurlarını oluşturacak.
Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 19:33
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 19:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine, eylülde 296,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 281,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu tutarın 216,9 milyar lirasının piyasadan, 20 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 45 milyar lirasının kamuya satışlardan sağlanması öngörülüyor.
Eylül ayında toplam 343,1 milyar liralık ödeme yapılacak. İç borç servisi ile toplam ödeme arasındaki farkta dış borç ödemeleri de yer alacak.
Ekimde iç borçlanma 409,1 milyar liraya çıkacak
Ekim ayında 409,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık aynı tutarda iç borçlanmaya gidilecek. Planlanan borçlanmanın 199,1 milyar lirası piyasadan, 180 milyar lirası doğrudan satışlardan ve 30 milyar lirası kamuya satışlardan oluşacak.
Hazine'nin ekim ayındaki toplam ödemesi 587,2 milyar lira olacak. Böylece üç aylık takvim içerisinde hem iç borç servisi hem de toplam ödeme açısından en yüksek tutar ekimde gerçekleşecek.
Kasımda 110,4 milyar liralık iç borçlanma öngörülüyor
Kasım ayında 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 110,4 milyar liralık borçlanma yapılması planlanıyor. Bunun 75,4 milyar lirasının piyasadan, 25 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 10 milyar lirasının kamuya satışlardan karşılanması bekleniyor.
Kasım ayındaki toplam ödeme ise 164,6 milyar lira olarak programlandı.
Üç ayda 12 tahvil ihalesi düzenlenecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı strateji kapsamında Eylül-Kasım 2026 döneminde 12 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. Aynı dönemde 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Üç aylık dönemde toplam ödemeler eylülde 343,1 milyar lira, ekimde 587,2 milyar lira ve kasımda 164,6 milyar lira olacak. Bu ödemelerin toplam 266,3 milyar liralık bölümü dış borç servisinden oluşacak.
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Hazine üç aylık borçlanma takvimini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül-Kasım 2026 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine, üç aylık dönemde 828,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 801,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Borçlanmanın aylık dağılımı ile ihale ve doğrudan satış programı, önümüzdeki üç ayda Hazine finansman takviminin temel unsurlarını oluşturacak.
Hazine, eylülde 296,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 281,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu tutarın 216,9 milyar lirasının piyasadan, 20 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 45 milyar lirasının kamuya satışlardan sağlanması öngörülüyor.
Eylül ayında toplam 343,1 milyar liralık ödeme yapılacak. İç borç servisi ile toplam ödeme arasındaki farkta dış borç ödemeleri de yer alacak.
Ekimde iç borçlanma 409,1 milyar liraya çıkacak
Ekim ayında 409,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık aynı tutarda iç borçlanmaya gidilecek. Planlanan borçlanmanın 199,1 milyar lirası piyasadan, 180 milyar lirası doğrudan satışlardan ve 30 milyar lirası kamuya satışlardan oluşacak.
Hazine'nin ekim ayındaki toplam ödemesi 587,2 milyar lira olacak. Böylece üç aylık takvim içerisinde hem iç borç servisi hem de toplam ödeme açısından en yüksek tutar ekimde gerçekleşecek.
Kasımda 110,4 milyar liralık iç borçlanma öngörülüyor
Kasım ayında 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 110,4 milyar liralık borçlanma yapılması planlanıyor. Bunun 75,4 milyar lirasının piyasadan, 25 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 10 milyar lirasının kamuya satışlardan karşılanması bekleniyor.
Kasım ayındaki toplam ödeme ise 164,6 milyar lira olarak programlandı.
Üç ayda 12 tahvil ihalesi düzenlenecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı strateji kapsamında Eylül-Kasım 2026 döneminde 12 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. Aynı dönemde 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
Üç aylık dönemde toplam ödemeler eylülde 343,1 milyar lira, ekimde 587,2 milyar lira ve kasımda 164,6 milyar lira olacak. Bu ödemelerin toplam 266,3 milyar liralık bölümü dış borç servisinden oluşacak.
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