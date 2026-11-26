Hazine Bakanı açıkladı! Kritik kanun sil baştan değişiyor
Hazine Bakanı açıkladı! Kritik kanun sil baştan değişiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin canlı yayında açıklama yaptı. SPK Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılacağını söyleyen Bakan Şimşek, “SPK’ya fonlarda tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye yetkisi güçlendiriliyor. Riskleri erken tespit edecek yapay zeka destekli bir risk merkezi kurulacak. Caydırıcılık artırılacak. Zararların tazmini için geri kazanım mekanizması kurulacak. Yatırımcılar korunacak.” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 21:56
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 22:03
Kaynak:
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında güveni artırmak ve yatırımcıları korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda köklü değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte SPK'nın fonlar üzerindeki denetim, durdurma ve tasfiye yetkileri güçlendirilirken; manipülasyonları erkenden tespit edecek yapay zeka destekli bir risk merkezi kurulacak.
Bakan Şimşek’in açıklamalarına göre, şeffaflığı artırmak adına KAP’taki doğrudan pay açıklama eşiği %5’ten %3’e düşürüldü ve serbest fonlara giriş için gereken nitelikli yatırımcı alt sınırı 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca, yatırımcı zararlarının sorumlulardan tahsil edilmesini sağlayacak kalıcı bir geri kazanım mekanizması oluşturulacak, piyasa bozucu eylemlere yönelik cezalar ve yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Son dönemdeki incelemeler kapsamında 56 hissenin tarandığını belirten Şimşek; 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, 591 kişiye işlem yasağı getirildiğini ve 319 kişinin lisansının iptal edildiğini paylaştı. Borsadaki değer kayıplarının sadece yerel fon süreçleriyle değil, küresel piyasalardaki genel düşüşle paralel olduğunu vurgulayan Bakan, Merkez Bankası rezervlerindeki azalmanın ise temel olarak altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını ifade etti. Yasal düzenlemelerin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
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Hazine Bakanı açıkladı! Kritik kanun sil baştan değişiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasına ilişkin canlı yayında açıklama yaptı. SPK Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılacağını söyleyen Bakan Şimşek, “SPK’ya fonlarda tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye yetkisi güçlendiriliyor. Riskleri erken tespit edecek yapay zeka destekli bir risk merkezi kurulacak. Caydırıcılık artırılacak. Zararların tazmini için geri kazanım mekanizması kurulacak. Yatırımcılar korunacak.” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında güveni artırmak ve yatırımcıları korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda köklü değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte SPK'nın fonlar üzerindeki denetim, durdurma ve tasfiye yetkileri güçlendirilirken; manipülasyonları erkenden tespit edecek yapay zeka destekli bir risk merkezi kurulacak.
Bakan Şimşek’in açıklamalarına göre, şeffaflığı artırmak adına KAP’taki doğrudan pay açıklama eşiği %5’ten %3’e düşürüldü ve serbest fonlara giriş için gereken nitelikli yatırımcı alt sınırı 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca, yatırımcı zararlarının sorumlulardan tahsil edilmesini sağlayacak kalıcı bir geri kazanım mekanizması oluşturulacak, piyasa bozucu eylemlere yönelik cezalar ve yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Son dönemdeki incelemeler kapsamında 56 hissenin tarandığını belirten Şimşek; 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, 591 kişiye işlem yasağı getirildiğini ve 319 kişinin lisansının iptal edildiğini paylaştı. Borsadaki değer kayıplarının sadece yerel fon süreçleriyle değil, küresel piyasalardaki genel düşüşle paralel olduğunu vurgulayan Bakan, Merkez Bankası rezervlerindeki azalmanın ise temel olarak altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını ifade etti. Yasal düzenlemelerin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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