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Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat! Bakan Bolat: Yeni bir rekor kırdık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Geçen ay en yüksek eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık.' açıklamasında bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 10:23
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 10:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat! Bakan Bolat: Yeni bir rekor kırdık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen ay en yüksek eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık." açıklamasında bulundu.

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