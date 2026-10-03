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Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat! Bakan Bolat: Yeni bir rekor kırdık
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Geçen ay en yüksek eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık.' açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen ay en yüksek eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda yüzde 15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık." açıklamasında bulundu.
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