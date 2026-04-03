Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira artış oranı belli oldu
TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verilerine göre, kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama değişim oranı %32,82 olarak kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte Nisan ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı resmen yürürlüğe girdi.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:04
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 11:04
Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.
Zam oranı yüzde 32,82 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.
Böylece Nisan ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Nisan ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,82 oldu.
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira artış oranı belli oldu
