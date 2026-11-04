Cezalar can yakacak! Trafikte yol kesene 230 bin TL
Cezalar can yakacak! Trafikte yol kesene 230 bin TL
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak değerleme oranı yüzde 27,83 oldu. Artışla trafikte tartışıp saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası 180 bin TL'den 230 bin TL'ye yükselecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:19
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 09:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ekim ayı ÜFE verisinin açıklanmasıyla 2027'de vergi, harç ve cezalara yapılacak zamlar da belli oldu.
Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranında hesaplanan yeni trafik cezalarının 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Cezalardaki artış sonrası trafikte ihlal yapan sürücüler ağır bedel ödeyecek. İşte yeni cezalar:
Kırmızı ışık: 6391 TL n Kavga veya saldırı amacıyla araçtan inme 230 bin TL
Alkollü araç kullanma (ilk seferde) 31 bin TL
Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma 255 bin TL
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Cezalar can yakacak! Trafikte yol kesene 230 bin TL
Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak değerleme oranı yüzde 27,83 oldu. Artışla trafikte tartışıp saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası 180 bin TL'den 230 bin TL'ye yükselecek.
Ekim ayı ÜFE verisinin açıklanmasıyla 2027'de vergi, harç ve cezalara yapılacak zamlar da belli oldu.
Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranında hesaplanan yeni trafik cezalarının 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Cezalardaki artış sonrası trafikte ihlal yapan sürücüler ağır bedel ödeyecek. İşte yeni cezalar:
Kırmızı ışık: 6391 TL n Kavga veya saldırı amacıyla araçtan inme 230 bin TL
Alkollü araç kullanma (ilk seferde) 31 bin TL
Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma 255 bin TL
Düğün konvoyuyla trafiği engelleme 230 bin TL
Makas atma 115 bin TL
Drift atma 178 bin TL
Plakasız araç kullanma 58 bin TL
Aşırı hız 31 bin 957 TL
Yüksek ses 3834 TL
Emniyet şeridi 25 bin TL
Hatalı park 1592 TL
Hatalı sollama 3475 TL
Telefonla konuşma 6391 TL
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