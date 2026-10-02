Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,88 değer kaybıyla 12.270,18 puandan tamamladı. Aynı dönemde gram altın ve avro/TL gerilerken dolar/TL sınırlı yükseliş kaydetti. Yatırım ve emeklilik fonlarında da haftalık bazda değer kaybı görüldü.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 23:05
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 23:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 11.926,04, en yüksek 12.750,45 puanı gördü.
Endeks, haftalık işlemlerin ardından önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,88 değer kaybederek 12.270,18 puandan haftayı tamamladı.
Gram altın 6 bin 613 liraya geriledi
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,53 azalarak 6 bin 613 liraya geriledi.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,39 düşüşle 43 bin 250 liraya indi.
Önceki hafta sonunda 11 bin 15 liradan satılan çeyrek altın da yüzde 1,41 değer kaybetti. Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 860 liraya geriledi.
Dolar yükseldi avro geriledi
Döviz piyasasında dolar/TL ile avro/TL haftayı farklı yönlerde tamamladı.
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,14 artarak 49,0350 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,69 değer kaybederek 55,4680 liraya geriledi.
Yatırım fonlarında değer kaybı
Haftalık piyasa performansında yatırım ve emeklilik fonlarında da düşüş kaydedildi.
Yatırım fonları hafta boyunca yüzde 1,86, emeklilik fonları ise yüzde 0,96 değer kaybetti.
Haftalık verilerde BIST 100’de yüzde 4,88, gram altında yüzde 1,53 ve avro/TL’de yüzde 0,69 düşüş kaydedilirken dolar/TL yüzde 0,14 yükseldi.
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Borsa ve altında haftalık kayıp.. Dolar yükseldi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,88 değer kaybıyla 12.270,18 puandan tamamladı. Aynı dönemde gram altın ve avro/TL gerilerken dolar/TL sınırlı yükseliş kaydetti. Yatırım ve emeklilik fonlarında da haftalık bazda değer kaybı görüldü.
BIST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 11.926,04, en yüksek 12.750,45 puanı gördü.
Endeks, haftalık işlemlerin ardından önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,88 değer kaybederek 12.270,18 puandan haftayı tamamladı.
Gram altın 6 bin 613 liraya geriledi
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,53 azalarak 6 bin 613 liraya geriledi.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,39 düşüşle 43 bin 250 liraya indi.
Önceki hafta sonunda 11 bin 15 liradan satılan çeyrek altın da yüzde 1,41 değer kaybetti. Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 860 liraya geriledi.
Dolar yükseldi avro geriledi
Döviz piyasasında dolar/TL ile avro/TL haftayı farklı yönlerde tamamladı.
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,14 artarak 49,0350 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,69 değer kaybederek 55,4680 liraya geriledi.
Yatırım fonlarında değer kaybı
Haftalık piyasa performansında yatırım ve emeklilik fonlarında da düşüş kaydedildi.
Yatırım fonları hafta boyunca yüzde 1,86, emeklilik fonları ise yüzde 0,96 değer kaybetti.
Haftalık verilerde BIST 100’de yüzde 4,88, gram altında yüzde 1,53 ve avro/TL’de yüzde 0,69 düşüş kaydedilirken dolar/TL yüzde 0,14 yükseldi.
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