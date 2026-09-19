Bakan Kurum: 5 yıllık eylemi planı hazır

'2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni strateji belgesi kapsamında kentlerin dijital dönüşümünü sağlamak, yaşam kalitesini artırmak ve yerli teknolojileri teşvik etmek amacıyla 4 Stratejik Amaç, 8 Hedef, 32 Eylem ve 297 Uygulama Adımı hayata geçirilecek. Akıllı şehir eylem planına ilişkin paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 12:12
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 12:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
"2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni strateji belgesi kapsamında kentlerin dijital dönüşümünü sağlamak, yaşam kalitesini artırmak ve yerli teknolojileri teşvik etmek amacıyla 4 Stratejik Amaç, 8 Hedef, 32 Eylem ve 297 Uygulama Adımı hayata geçirilecek
5 YILLIK EYLEM PLANI HAZIRLANDI
Eylem planına göre, 2026 yılının sonuna kadar Türkiye genelindeki 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Her belediye bünyesinde özel "akıllı şehir birimleri" kurulacak.
2027 yılında, Büyükşehirlerin ardından 187 ilçe belediyesi sürece dahil edilecek. Ayrıca 268 belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı gelişim planları hazırlanacak.
2028'de en az 50 akıllı şehir uygulaması sahada fiilen hayata geçecek. Kurulacak teknoloji kümelenmeleri sayesinde geliştirilen yerli çözümler dünyaya ihraç edilecek
2029'da tüm illerde trafikten çevre temizliğine kadar şehircilik hizmetlerinin tek noktadan takip edileceği Dijital Şehir Yönetim Merkezleri kurulacak. Sürecin koordinasyonu ise Bakanlık bünyesindeki Ulusal Akıllı Şehir Merkezi tarafından sağlanacak
2030'da ise akıllı şehir teknolojilerinde en az yüzde 80 yerli üretim şartı aranacak. Sektörde küresel ölçekte yarışacak 500 girişimci şirket desteklenecek ve Akıllı Şehir Kanunu yürürlüğe girecek.
HER ŞEHRİN AKILLI YOL HARİTASI OLACAK
Plan kapsamında akıllı atık yönetimiyle atık toplama araçlarının doluluk oranına göre optimize edilmiş rotalar oluşturması, akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji verimliliğinin artırılması ve gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleriyle ulaşımda kaybedilen zamanın azaltılması hedefleniyor.
Vatandaşların mahallelerindeki sorunları mobil uygulamalar üzerinden ilgili birimlere iletebilmesi ve şehir hizmetlerinin yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara adil şekilde ulaştırılması da planlanan uygulamalar arasında yer alıyor.
TOKİ'DEN "AKILLI BÖLGE" HAMLESİ
TOKİ'nin yeni yaşam alanları yeşil enerjiyle çalışacak; su ve enerji kayıpları sensörlerle anlık tespit edilebilecek.
Kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi alanında dijital yönetişim mekanizmaları güçlendirilecek. Her şehrin interaktif dijital ikizi çıkarılacak.
Mükerrer yatırımlar önlenecek, şehirlerin teknoloji çöplüğüne dönmesine izin verilmeyecek.
Yerli ve milli birikim Türk Devletleri Teşkilatı ve dost ülkelere ihraç edilecek.
BAKAN KURUM'DAN "HAYIRLI OLSUN" PAYLAŞIMI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planımız hazır.
Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Bakan Kurum: 5 yıllık eylemi planı hazır
'2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni strateji belgesi kapsamında kentlerin dijital dönüşümünü sağlamak, yaşam kalitesini artırmak ve yerli teknolojileri teşvik etmek amacıyla 4 Stratejik Amaç, 8 Hedef, 32 Eylem ve 297 Uygulama Adımı hayata geçirilecek. Akıllı şehir eylem planına ilişkin paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.' ifadelerini kullandı.
"2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni strateji belgesi kapsamında kentlerin dijital dönüşümünü sağlamak, yaşam kalitesini artırmak ve yerli teknolojileri teşvik etmek amacıyla 4 Stratejik Amaç, 8 Hedef, 32 Eylem ve 297 Uygulama Adımı hayata geçirilecek
5 YILLIK EYLEM PLANI HAZIRLANDI
Eylem planına göre, 2026 yılının sonuna kadar Türkiye genelindeki 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Her belediye bünyesinde özel "akıllı şehir birimleri" kurulacak.
2027 yılında, Büyükşehirlerin ardından 187 ilçe belediyesi sürece dahil edilecek. Ayrıca 268 belediyede Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı gelişim planları hazırlanacak.
2028'de en az 50 akıllı şehir uygulaması sahada fiilen hayata geçecek. Kurulacak teknoloji kümelenmeleri sayesinde geliştirilen yerli çözümler dünyaya ihraç edilecek
2029'da tüm illerde trafikten çevre temizliğine kadar şehircilik hizmetlerinin tek noktadan takip edileceği Dijital Şehir Yönetim Merkezleri kurulacak. Sürecin koordinasyonu ise Bakanlık bünyesindeki Ulusal Akıllı Şehir Merkezi tarafından sağlanacak
2030'da ise akıllı şehir teknolojilerinde en az yüzde 80 yerli üretim şartı aranacak. Sektörde küresel ölçekte yarışacak 500 girişimci şirket desteklenecek ve Akıllı Şehir Kanunu yürürlüğe girecek.
HER ŞEHRİN AKILLI YOL HARİTASI OLACAK
Plan kapsamında akıllı atık yönetimiyle atık toplama araçlarının doluluk oranına göre optimize edilmiş rotalar oluşturması, akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji verimliliğinin artırılması ve gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleriyle ulaşımda kaybedilen zamanın azaltılması hedefleniyor.
Vatandaşların mahallelerindeki sorunları mobil uygulamalar üzerinden ilgili birimlere iletebilmesi ve şehir hizmetlerinin yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara adil şekilde ulaştırılması da planlanan uygulamalar arasında yer alıyor.
TOKİ'DEN "AKILLI BÖLGE" HAMLESİ
TOKİ'nin yeni yaşam alanları yeşil enerjiyle çalışacak; su ve enerji kayıpları sensörlerle anlık tespit edilebilecek.
Kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi alanında dijital yönetişim mekanizmaları güçlendirilecek. Her şehrin interaktif dijital ikizi çıkarılacak.
Mükerrer yatırımlar önlenecek, şehirlerin teknoloji çöplüğüne dönmesine izin verilmeyecek.
Yerli ve milli birikim Türk Devletleri Teşkilatı ve dost ülkelere ihraç edilecek.
BAKAN KURUM'DAN "HAYIRLI OLSUN" PAYLAŞIMI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planımız hazır.
Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hayırlı olsun.
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