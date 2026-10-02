ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon euroluk satış sözleşmesi imzaladı.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 09:35
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 09:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aselsan 488 milyon 500 bin euroluk yen işi sözleşmesi imzaladı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon euro olan bir satış sözleşmesi imzaladı.
Açıklamada, "Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Avro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır" denildi.
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ASELSAN'dan 488,5 milyon euroluk satış sözleşmesi
ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon euroluk satış sözleşmesi imzaladı.
Aselsan 488 milyon 500 bin euroluk yen işi sözleşmesi imzaladı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon euro olan bir satış sözleşmesi imzaladı.
Açıklamada, "Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Avro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır" denildi.
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