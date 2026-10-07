Ankara'nın desteğini öve öve bitiremedi! Serebrian: Türkiye bizim için önemli bir ortak
Ankara'nın desteğini öve öve bitiremedi! Serebrian: Türkiye bizim için önemli bir ortak
Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin son derece iyi ve dostane olduğunu belirterek Ankara'nın Moldova'ya verdiği desteğe dikkat çekti. Türkiye'nin ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik desteğini takdir ettiklerini vurgulayan Serebrian, Gagavuz Türklerine yönelik katkıları ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine de işaret ederek, “Türkiye, Moldova için çok iyi ve yakın bir dost. Ayrıca Türkiye bizim için çok önemli de bir ortak.” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 11:40
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 11:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Serebrian, Büyükelçilik binasında iki ülke ilişkileri, uluslararası gelişmeler ve Ankara'daki görev sürecine ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ile Moldova arasındaki iyi ilişkilere işaret eden Serebrian, "(Türkiye-Moldova ilişkileri) Çok iyi, dostane. Türkiye, Moldova için çok iyi ve yakın bir dost." ifadelerini kullandı.
Oleg Serebrian, Ankara'nın bölgenin en önemli güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin Moldova'yı, toprak bütünlüğünü destekleme yönündeki çabalarını çok takdir ediyoruz." diye konuştu.
Moldova'da yaşayan Gagavuz Türkleri'nin iki ülke ilişkilerindeki yerine değinen Serebrian, Türkiye'nin Gagavuz Türkleri'ni desteklemesini ve kimliklerinin korunmasına katkıda bulunmasını çok önemsediklerini belirtti.
Büyükelçi Serebrian, Türkiye'nin hem Gagavuz Özerk Yeri hem de Moldova genelinde okullar, hastaneler ve altyapı tesisleri inşa ettiğinin altını çizdi.
TÜRKİYE-MOLDOVA EKONOMİK İLİŞKİLERİ
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri takdir ettiklerini dile getiren Serebrian, Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun bir araya geldiğini hatırlattı.
Oleg Serebrian, Türkiye ile Moldova'nın 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığına işaret ederek bunun, "iddialı ve ulaşabilir" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ORTAK"
Türkiye'nin halihazırda ülkesindeki üçüncü en önemli yatırımcı ve Moldova'nın en büyük üç ticaret ortağından biri olduğunu anımsatan Serebrian, "Bu nedenle Türkiye, kesinlikle Moldova için önemli bir ortaktır. Moldova'nın en önemli ortaklarından biridir." ifadelerini kullandı.
ANKARA'DAKİ DİPLOMATLIK KARİYERİ
Büyükelçi Serebrian, Ankara'nın çok büyük ve önemli bir başkent olduğunu söyleyerek, buradaki diplomatik hayatın oldukça yoğun olduğunu söyledi.
Türkiye'nin "farklı ve son derece çalkantılı bölgelerin" tam ortasında bulunduğunu belirten Serebrian, Ankara ve İstanbul'da birçok gelişme ve toplantı olduğunu dile getirdi.
Serebrian, başkentin kültürel hayatının da son derece güzel olduğunu ifade ederek, Moldova sinemasından eserleri hem Antalya hem de Ankara'daki film festivallerinde görmeyi umduklarını aktardı.
Türkiye'nin zengin bir tarihe ve geçmişe sahip çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan Serebrian, "Ülkelerimiz arasında da çok sayıda tarihi bağ bulunuyor." dedi.
Oleg Serebrian, Moldovalıların Türkiye'de kendilerini evde gibi hissettiklerini dile getirerek mutfak, insan davranışları ve gelenekler arasındaki benzerliklere atıfta bulundu.
SEVDİĞİ TÜRK LEZZETLERİ
Adana kebabına olan sevgisine değinen Serebrian, Türkiye'nin güneyinde yediği kebaptan daha iyisini yemediğini söyledi.
Oleg Serebrian, Van kahvaltısını çok merak ettiğini ve hem bunu tatmak hem de göl ve adaları görmek için eşiyle Van'ı ziyaret ettiklerini anlattı.
Büyükelçi Serebrian, ailecek dolmayı da sevdiklerini sözlerine ekledi.
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Ankara'nın desteğini öve öve bitiremedi! Serebrian: Türkiye bizim için önemli bir ortak
Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin son derece iyi ve dostane olduğunu belirterek Ankara'nın Moldova'ya verdiği desteğe dikkat çekti. Türkiye'nin ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik desteğini takdir ettiklerini vurgulayan Serebrian, Gagavuz Türklerine yönelik katkıları ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine de işaret ederek, “Türkiye, Moldova için çok iyi ve yakın bir dost. Ayrıca Türkiye bizim için çok önemli de bir ortak.” dedi.
Serebrian, Büyükelçilik binasında iki ülke ilişkileri, uluslararası gelişmeler ve Ankara'daki görev sürecine ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ile Moldova arasındaki iyi ilişkilere işaret eden Serebrian, "(Türkiye-Moldova ilişkileri) Çok iyi, dostane. Türkiye, Moldova için çok iyi ve yakın bir dost." ifadelerini kullandı.
Oleg Serebrian, Ankara'nın bölgenin en önemli güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin Moldova'yı, toprak bütünlüğünü destekleme yönündeki çabalarını çok takdir ediyoruz." diye konuştu.
Moldova'da yaşayan Gagavuz Türkleri'nin iki ülke ilişkilerindeki yerine değinen Serebrian, Türkiye'nin Gagavuz Türkleri'ni desteklemesini ve kimliklerinin korunmasına katkıda bulunmasını çok önemsediklerini belirtti.
Büyükelçi Serebrian, Türkiye'nin hem Gagavuz Özerk Yeri hem de Moldova genelinde okullar, hastaneler ve altyapı tesisleri inşa ettiğinin altını çizdi.
TÜRKİYE-MOLDOVA EKONOMİK İLİŞKİLERİ
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri takdir ettiklerini dile getiren Serebrian, Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun bir araya geldiğini hatırlattı.
Oleg Serebrian, Türkiye ile Moldova'nın 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığına işaret ederek bunun, "iddialı ve ulaşabilir" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ORTAK"
Türkiye'nin halihazırda ülkesindeki üçüncü en önemli yatırımcı ve Moldova'nın en büyük üç ticaret ortağından biri olduğunu anımsatan Serebrian, "Bu nedenle Türkiye, kesinlikle Moldova için önemli bir ortaktır. Moldova'nın en önemli ortaklarından biridir." ifadelerini kullandı.
ANKARA'DAKİ DİPLOMATLIK KARİYERİ
Büyükelçi Serebrian, Ankara'nın çok büyük ve önemli bir başkent olduğunu söyleyerek, buradaki diplomatik hayatın oldukça yoğun olduğunu söyledi.
Türkiye'nin "farklı ve son derece çalkantılı bölgelerin" tam ortasında bulunduğunu belirten Serebrian, Ankara ve İstanbul'da birçok gelişme ve toplantı olduğunu dile getirdi.
Serebrian, başkentin kültürel hayatının da son derece güzel olduğunu ifade ederek, Moldova sinemasından eserleri hem Antalya hem de Ankara'daki film festivallerinde görmeyi umduklarını aktardı.
Türkiye'nin zengin bir tarihe ve geçmişe sahip çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan Serebrian, "Ülkelerimiz arasında da çok sayıda tarihi bağ bulunuyor." dedi.
Oleg Serebrian, Moldovalıların Türkiye'de kendilerini evde gibi hissettiklerini dile getirerek mutfak, insan davranışları ve gelenekler arasındaki benzerliklere atıfta bulundu.
SEVDİĞİ TÜRK LEZZETLERİ
Adana kebabına olan sevgisine değinen Serebrian, Türkiye'nin güneyinde yediği kebaptan daha iyisini yemediğini söyledi.
Oleg Serebrian, Van kahvaltısını çok merak ettiğini ve hem bunu tatmak hem de göl ve adaları görmek için eşiyle Van'ı ziyaret ettiklerini anlattı.
Büyükelçi Serebrian, ailecek dolmayı da sevdiklerini sözlerine ekledi.
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