Altın toparlanırken gümüşte düşüş neden hızlandı?

Altın fiyatları toparlanma sinyali verirken gümüşte düşüş hızlandı. Jeopolitik riskler ve spekülatif işlemler piyasada yön değişimine işaret ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 20.03.2026 15:58
Haber Güncellenme Tarihi: 20.03.2026 16:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Altın ve gümüş fiyatları, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası petrol piyasasında artan oynaklık, küresel yatırımcı davranışlarını etkilerken değerli metallerde yön ayrışması dikkat çekti. Piyasalarda kısa vadeli satış baskısı öne çıkarken, önümüzdeki süreçte fiyat hareketlerinin yatırımcı kompozisyonuna bağlı olarak yeniden şekillenmesi izleniyor.
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe toparlanma sinyalleriyle başladı. Spot altın yüzde 0,3 artışla ons başına 4.662,51 dolara yükselirken, altın vadeli işlemleri yüzde 1,2 artışla 4.662,10 dolar seviyesinde gerçekleşti.
Gümüş tarafında ise düşüş öne çıktı. Spot gümüş yüzde 1,7 gerileyerek ons başına 71,62 dolara inerken, gümüş vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 0,8 artış kaydetti.
Haftalık kayıplar çift haneye yaklaşıyor
Altın ve gümüş fiyatlarının haftayı kayıpla kapatması bekleniyor. Altında haftalık kaybın yaklaşık yüzde 9, gümüşte ise yüzde 10’un üzerine çıkabileceği öngörülüyor.
Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar, piyasalarda risk algısını artırdı. Değerli metaller gün içinde erken saatlerde daha sert kayıplar yaşadıktan sonra yaklaşık yüzde 3 oranında gerileme gösterdi.
Spekülatif işlemlerde çözülme etkili oldu
SP Angel metal ve madencilik analisti Arthur Parish, altındaki son oynaklığın büyük ölçüde kısa vadeli işlemlerin çözülmesinden kaynaklandığını belirtti. Parish, savaşın ilk aşamasında görülen hızlı yükselişin ardından fiyat hareketlerinin tersine döndüğünü ifade etti.
Parish’e göre piyasada ivme odaklı pozisyonların kapanması, aşağı yönlü baskıyı artırırken fiyatlarda sert düzeltmelere neden oldu.
Uzun vadeli yatırımcı etkisi öne çıkıyor
Altın ve gümüş, 2025 yılında sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 135 oranında yükseliş kaydetmişti. Ancak 2026 yılında daha dalgalı bir görünüm oluştu. Gümüş, rekor seviyelerin ardından 31 Ocak’ta 1980’lerden bu yana en sert günlük düşüşünü yaşamıştı.
Parish, 2025’te piyasaya giren kısa vadeli yatırımcıların çıkış sürecine girdiğini, bu durumun altın fiyatlarında yeni bir yükseliş fazı için zemin oluşturduğunu ifade etti.
BRI Wealth Management yatırım bölümü başkanı Toni Meadows ise değerli metallerin kısa vadeli dalgalanmalara karşı anlık korunma aracı olarak değil, uzun vadeli risklere karşı konumlanma amacıyla değerlendirildiğini belirtti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Altın toparlanırken gümüşte düşüş neden hızlandı?
Çok Okunanlar