Altın fiyatlarında son durum.. Gram altın kaç TL oldu?
Altın fiyatlarında son durum.. Gram altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları 4 Ekim 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki fiyat hareketleriyle takip ediliyor. Güncel verilere göre gram altının satış fiyatı 6.542,72 TL olurken, çeyrek altın 10.782 TL’den satılıyor. Ons altının satış fiyatı ise 4.141,73 dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte iç piyasada altın fiyatlarının seyri ve ons altındaki hareketler izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 11:11
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 11:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
4 Ekim Pazar günü gram altının satış fiyatı 6.542,72 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 10.782 TL seviyesinde bulunuyor.
Yarım altında satış fiyatı 21.558 TL olarak gerçekleşirken, tam altın 42.915,60 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Güncel fiyatlara göre Cumhuriyet altınının satış fiyatı 42.991 TL seviyesinde bulunuyor. Gremse altının satış fiyatı ise 107.618,12 TL olarak kaydedildi.
Uluslararası piyasalarda takip edilen ons altının satış fiyatı 4.141,73 dolar seviyesinde bulunuyor.
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Altın fiyatlarında son durum.. Gram altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları 4 Ekim 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki fiyat hareketleriyle takip ediliyor. Güncel verilere göre gram altının satış fiyatı 6.542,72 TL olurken, çeyrek altın 10.782 TL’den satılıyor. Ons altının satış fiyatı ise 4.141,73 dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte iç piyasada altın fiyatlarının seyri ve ons altındaki hareketler izlenecek.
4 Ekim Pazar günü gram altının satış fiyatı 6.542,72 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 10.782 TL seviyesinde bulunuyor.
Yarım altında satış fiyatı 21.558 TL olarak gerçekleşirken, tam altın 42.915,60 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Güncel fiyatlara göre Cumhuriyet altınının satış fiyatı 42.991 TL seviyesinde bulunuyor. Gremse altının satış fiyatı ise 107.618,12 TL olarak kaydedildi.
Uluslararası piyasalarda takip edilen ons altının satış fiyatı 4.141,73 dolar seviyesinde bulunuyor.
4 Ekim 2026 güncel altın fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 6.542,72 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.782,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.558,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 42.915,60 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.991,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 107.618,12 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.141,73 dolar
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