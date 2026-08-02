Altın fiyatları 2 Ağustos 2026'da hangi seviyelerde?
Altın fiyatları 2 Ağustos 2026'da hangi seviyelerde?
Altın fiyatları 2 Ağustos 2026 Pazar günü yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan fiyat hareketliliğiyle birlikte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altının güncel satış fiyatları araştırılıyor. Gün içinde piyasalarda oluşabilecek yeni fiyatlamalar da izlenmeye devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 10:56
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 10:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla piyasalarda işlem gören güncel satış fiyatları şu şekilde açıklandı:
Gram altın: 6.175,37 TL
Çeyrek altın: 10.093,00 TL
Yarım altın: 20.187,00 TL
Tam altın: 39.999,91 TL
Cumhuriyet altını: 40.188,00 TL
Gremse altın: 100.306,51 T
Ons altın: 4.042,61
ABD dolar
Yatırımcılar fiyatları yakından izliyor
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki ons altın hareketi ile döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle gün boyunca güncellenebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar ve vatandaşlar, işlem yapmadan önce anlık fiyatları takip etmeyi sürdürüyor.
Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatları, bireysel yatırımcıların en çok takip ettiği göstergeler arasında yer alırken, piyasalarda oluşabilecek yeni fiyatlamalar gün içerisinde yakından izlenecek.
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Altın fiyatları 2 Ağustos 2026'da hangi seviyelerde?
Altın fiyatları 2 Ağustos 2026 Pazar günü yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan fiyat hareketliliğiyle birlikte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altının güncel satış fiyatları araştırılıyor. Gün içinde piyasalarda oluşabilecek yeni fiyatlamalar da izlenmeye devam edecek.
2 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla piyasalarda işlem gören güncel satış fiyatları şu şekilde açıklandı:
Gram altın: 6.175,37 TL
Çeyrek altın: 10.093,00 TL
Yarım altın: 20.187,00 TL
Tam altın: 39.999,91 TL
Cumhuriyet altını: 40.188,00 TL
Gremse altın: 100.306,51 T
Ons altın: 4.042,61
ABD dolar
Yatırımcılar fiyatları yakından izliyor
Altın fiyatları, küresel piyasalardaki ons altın hareketi ile döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle gün boyunca güncellenebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar ve vatandaşlar, işlem yapmadan önce anlık fiyatları takip etmeyi sürdürüyor.
Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatları, bireysel yatırımcıların en çok takip ettiği göstergeler arasında yer alırken, piyasalarda oluşabilecek yeni fiyatlamalar gün içerisinde yakından izlenecek.
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