2 bin 820 metre uzunluk, 45 metre genişliğinde! İstanbul Havalimanı'nda hizmete alınacak
2 bin 820 metre uzunluk, 45 metre genişliğinde! İstanbul Havalimanı'nda hizmete alınacak
İstanbul Havalimanı'nın doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki 4. ana pistindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Geçici kabul sürecinin bu ay tamamlanması, pistin teknik testlerin ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlaması hedefleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 15:12
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 15:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya geldik. Geçici kabul sürecinin bu ay tamamlanmasını, pistimizin teknik testlerin ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, havalimanının mevcutta kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet verdiğini anımsattı.
Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya geldik. Geçici kabul sürecinin bu ay tamamlanmasını, pistimizin teknik testlerin ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedefliyoruz. Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
- TAKSİ SÜRELERİ AZALACAK
Yeni pistin sağlayacağı katkılara işaret eden Uraloğlu, "Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağına, aynı zamanda gelecekte uygulanacak dörtlü bağımsız pist operasyonları açısından da kritik bir altyapı oluşturacağına dikkati çekerek, "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken, dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak." bilgisini verdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
2 bin 820 metre uzunluk, 45 metre genişliğinde! İstanbul Havalimanı'nda hizmete alınacak
İstanbul Havalimanı'nın doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki 4. ana pistindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Geçici kabul sürecinin bu ay tamamlanması, pistin teknik testlerin ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlaması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya geldik. Geçici kabul sürecinin bu ay tamamlanmasını, pistimizin teknik testlerin ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, havalimanının mevcutta kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet verdiğini anımsattı.
Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya geldik. Geçici kabul sürecinin bu ay tamamlanmasını, pistimizin teknik testlerin ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedefliyoruz. Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
- TAKSİ SÜRELERİ AZALACAK
Yeni pistin sağlayacağı katkılara işaret eden Uraloğlu, "Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağına, aynı zamanda gelecekte uygulanacak dörtlü bağımsız pist operasyonları açısından da kritik bir altyapı oluşturacağına dikkati çekerek, "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken, dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak." bilgisini verdi.
Çok Okunanlar