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Öğretmen adaylarına müjde! Eğitim ordusuna 15 bin yeni nefer
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt sürecine ilişkin duyuru ve alan bazında kontenjan dağılımları açıklandı.
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt sürecine ilişkin duyuru ve alan bazında kontenjan dağılımları açıklandı.
Kaynak: AA
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