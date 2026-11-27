KPSS adayları ekran başına! Branş sıralamaları belli oldu
KPSS adayları ekran başına! Branş sıralamaları belli oldu
ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı’na katılan adayların branş bazında sıralamalarını erişime açtı. Adaylar, kendi başarı durumlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 10:48
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 10:49
Kaynak:
AA
Kamu Personel Seçme Sınavı’na katılan binlerce adayın beklediği duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı branş sıralamalarının sisteme yansıtıldığını açıkladı.
Branş sıralamaları nasıl sorgulanacak?
ÖSYM’nin açıklamasına göre adaylar, branş bazındaki başarı sıralamalarını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama için ÖSYM AİS adresine giriş yapılması ve T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.
Sıralamalar yerleştirmeyi etkilemeyecek
ÖSYM, branş bazında sıralama hizmetinin adayların kendi başarı durumlarını değerlendirebilmeleri amacıyla hazırlandığını vurguladı.
Açıklamada, sıralamaların adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanında sınava giren diğer kişilerle karşılaştırma yapmasına imkân sağladığı belirtildi. Ancak bu hizmetin yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığı ifade edildi.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımıyor
ÖSYM, adayların sıralama ekranındaki bilgileri değerlendirirken dikkatli olmaları gerektiğini de hatırlattı. Kurum, görüntülenen sayfanın resmî belge niteliği taşımadığını, yapılacak değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağını bildirdi.
Branş sıralamalarının incelenmesi sırasında dikkate alınması gereken hususlara ilişkin teknik açıklama metnine de kurumun internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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KPSS adayları ekran başına! Branş sıralamaları belli oldu
ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı’na katılan adayların branş bazında sıralamalarını erişime açtı. Adaylar, kendi başarı durumlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı’na katılan binlerce adayın beklediği duyuru geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı branş sıralamalarının sisteme yansıtıldığını açıkladı.
Branş sıralamaları nasıl sorgulanacak?
ÖSYM’nin açıklamasına göre adaylar, branş bazındaki başarı sıralamalarını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama için ÖSYM AİS adresine giriş yapılması ve T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.
Sıralamalar yerleştirmeyi etkilemeyecek
ÖSYM, branş bazında sıralama hizmetinin adayların kendi başarı durumlarını değerlendirebilmeleri amacıyla hazırlandığını vurguladı.
Açıklamada, sıralamaların adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanında sınava giren diğer kişilerle karşılaştırma yapmasına imkân sağladığı belirtildi. Ancak bu hizmetin yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığı ifade edildi.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımıyor
ÖSYM, adayların sıralama ekranındaki bilgileri değerlendirirken dikkatli olmaları gerektiğini de hatırlattı. Kurum, görüntülenen sayfanın resmî belge niteliği taşımadığını, yapılacak değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağını bildirdi.
Branş sıralamalarının incelenmesi sırasında dikkate alınması gereken hususlara ilişkin teknik açıklama metnine de kurumun internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA
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