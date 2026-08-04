Varoufakis’ten Yunanistan’ın hava savunma projesine sert eleştiri: "Türkiye iki katından fazla füze fırlatır"
Varoufakis’ten Yunanistan’ın hava savunma projesine sert eleştiri: "Türkiye iki katından fazla füze fırlatır"
Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Atina’nın İsrail’den almayı planladığı 4,2 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma sistemi projesini eleştirdi. Varoufakis, sistemin riskleri artırabileceğini savundu.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:38
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 11:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı konusunda yeşil ışık yakması sonrası Tel Aviv'in ardından Atina'da da panikle karşılandı. Ülke topraklarının birçok noktasını ABD'ye üs olarak açan Atina yönetimi, şimdi de İsrail'den silah sistemleri alarak kendisini savunma sanayi anlamında tamamen dışa bağımlı hale getirmiş durumda.
Son olarak İsrail'den 4,2 milyar avroluk hava savunma sistemi "Aşil Kalkanı" projesini hayata geçirmek isteyen Atina yönetimi içerideki muhalif kesimden adeta topa tutulmuş durumda.
"TÜRKİYE İKİ KATI FÜZE FIRLATABİLİR"
Atina hükümetini, özellikle de İsrail'e yönelik politikalarını sert bir şekilde eleştiren Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Miçotakis hükümetine zehir zemberek sözlerle tepki göstererek, "Aşil Kalkanı'ndan kim faydalanıyor? Diyelim ki bu sistemin füzeleri, adalarımıza doğru gelen Türk füzelerinin yarısını düşürebiliyor. O zaman Türkiye iki katından fazla füze fırlatacak. Bu, risklerde büyük bir artışa yol açacak. Faydası sıfır. Milyarlarca avro Yunanistan'da hastanelere ve okullara değil soykırımcı İsrail devletine akacak" İfadelerini kullandı.
"YUNANİSTAN BAĞIMSILIĞINI KAYBETTİ"
Varoufakis, Yunanistan'ın bağımsızlığını kaybetmiş ve ABD ile İsrail'in kontrolü altına girdiğini belirterek, "Türk-Yunan gerilimi silah tüccarlarına fayda sağlıyor. Yunanistan İsrail'in uydusu haline geldi, bağımsızlığımızı kaybettik." diye konuştu.
"TÜRKİYE İSRAİL İÇİN BÜYÜK BİR BALIK"
İsrail'in Türkiye'ye karşı saldırgan tavırları hakkında da açıklamalarda bulunan eski bakan, "Türkiye karşısında İsrail'e güvenmek bir hata olur. Türkiye İsrail için çok büyük bir balık. Bu yüzden Tel Aviv savaş riskini göze alamaz." dedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Varoufakis’ten Yunanistan’ın hava savunma projesine sert eleştiri: "Türkiye iki katından fazla füze fırlatır"
Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Atina’nın İsrail’den almayı planladığı 4,2 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma sistemi projesini eleştirdi. Varoufakis, sistemin riskleri artırabileceğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı konusunda yeşil ışık yakması sonrası Tel Aviv'in ardından Atina'da da panikle karşılandı. Ülke topraklarının birçok noktasını ABD'ye üs olarak açan Atina yönetimi, şimdi de İsrail'den silah sistemleri alarak kendisini savunma sanayi anlamında tamamen dışa bağımlı hale getirmiş durumda.
Son olarak İsrail'den 4,2 milyar avroluk hava savunma sistemi "Aşil Kalkanı" projesini hayata geçirmek isteyen Atina yönetimi içerideki muhalif kesimden adeta topa tutulmuş durumda.
"TÜRKİYE İKİ KATI FÜZE FIRLATABİLİR"
Atina hükümetini, özellikle de İsrail'e yönelik politikalarını sert bir şekilde eleştiren Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Miçotakis hükümetine zehir zemberek sözlerle tepki göstererek, "Aşil Kalkanı'ndan kim faydalanıyor? Diyelim ki bu sistemin füzeleri, adalarımıza doğru gelen Türk füzelerinin yarısını düşürebiliyor. O zaman Türkiye iki katından fazla füze fırlatacak. Bu, risklerde büyük bir artışa yol açacak. Faydası sıfır. Milyarlarca avro Yunanistan'da hastanelere ve okullara değil soykırımcı İsrail devletine akacak" İfadelerini kullandı.
"YUNANİSTAN BAĞIMSILIĞINI KAYBETTİ"
Varoufakis, Yunanistan'ın bağımsızlığını kaybetmiş ve ABD ile İsrail'in kontrolü altına girdiğini belirterek, "Türk-Yunan gerilimi silah tüccarlarına fayda sağlıyor. Yunanistan İsrail'in uydusu haline geldi, bağımsızlığımızı kaybettik." diye konuştu.
"TÜRKİYE İSRAİL İÇİN BÜYÜK BİR BALIK"
İsrail'in Türkiye'ye karşı saldırgan tavırları hakkında da açıklamalarda bulunan eski bakan, "Türkiye karşısında İsrail'e güvenmek bir hata olur. Türkiye İsrail için çok büyük bir balık. Bu yüzden Tel Aviv savaş riskini göze alamaz." dedi.
Çok Okunanlar