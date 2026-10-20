Ülkesine Türkiye çağrısı yaptı: Fırsatları keşfedin
Ülkesine Türkiye çağrısı yaptı: Fırsatları keşfedin
Viyana'da 'Türkiye'de Yatırım: Başarının 20. Yılını Kutluyoruz' resepsiyonu düzenlendi. Burada konuşan Avusturya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hesoun, iki ülke arasındaki işbirliğinde büyük bir potansiyel bulunduğunu vurgulayarak, Avusturyalı şirketleri Türkiye pazarındaki fırsatları keşfetmeye davet etti.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 09:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20. yıl etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde "Türkiye'de Yatırım: Başarının 20. Yılını Kutluyoruz" resepsiyonu gerçekleştirildi.
Ofis ile Büyükelçiliğin işbirliğinde düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Avusturya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Wolfgang Hesoun'un yanı sıra iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Programda Türkiye'deki yatırım imkanları, iki ülke arasındaki köklü ekonomik bağlar ve yeni ortaklık fırsatları ele alındı.
Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Dönmez, küresel belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin stratejik konumuyla öne çıktığını belirterek, "Türkiye, farklı dünyalara açılan stratejik bir kapıdır. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişme noktasıdır." dedi.
Türkiye ile Avusturya'nın yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, "Avusturya'daki Türk toplumu, bu bağın en güçlü köprüsünü oluşturuyor. Avusturya ekonomisine ve toplumuna değerli katkılar sağlıyor. Ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve ticareti her gün canlı tutuyor." ifadelerini kullandı.
Dönmez, Türkiye'nin esnek ve dayanıklı sanayisi, genç ve üretken nüfusu, geniş pazarlara erişimi ve yenilikçi altyapısıyla Avusturyalı şirketlere benzersiz fırsatlar sunduğunu, teknoloji, yeşil dönüşüm ve lojistik alanlarında hızla büyüdüğünü belirterek, "Gelin, bu belirsizlik çağında birlikte büyüyelim. Geleceğe birlikte yatırım yapalım." çağrısında bulundu.
- "GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İSTİYORLAR"
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye'nin elde ettiği başarıları hatırlatarak, "Yatırımcılar, geçmişte elde edilen başarılara yatırım yapmıyor. Geleceğe yatırım yapmak istiyorlar." dedi.
Türkiye'nin son 20 yıldaki yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 5,3 olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, bu oranın dünya, Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) ortalamalarının üzerinde olduğunu söyledi.
Dağlıoğlu, Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın da 20 yıl önce yüzde 0,6'nın altındayken bugün yaklaşık yüzde 1,1'e ulaştığını anlattı.
Türkiye'nin 2003'ten bu yana yaklaşık 300 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çektiğini, uluslararası sermayeli şirket sayısının 6 binin altından yaklaşık 90 bine yükseldiğini dile getiren Dağlıoğlu, Türkiye ekonomisi büyürken ülkedeki uluslararası şirketlerin de büyüdüğünü ifade etti.
Avusturyalı iş dünyasına Türk ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür eden Dağlıoğlu, "2003'ten bu yana Avusturya'dan gelen yatırımlar, 11 milyar doları aştı." dedi.
Dağlıoğlu, Avusturyalı şirketlerin 2024'te Türkiye'den 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bunun Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geldiğini ve bu şirketlerin Türkiye'de yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.
İki ülke arasındaki 4,3 milyar dolarlık ticaret hacmini değerlendiren Dağlıoğlu, "Bence bu, mütevazı bir rakam. Bu rakamı büyütebiliriz." ifadelerini kullandı.
- "ÜLKEMİZİ BÖLGESEL BİR MERKEZDEN KÜRESEL BİR EKONOMİK GÜÇ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"
Dağlıoğlu, Türkiye'nin üretim kapasitesi, AR-GE ve lojistik altyapısıyla bölgesel merkez haline geldiğini anlattı.
İstanbul'da faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin de Türkiye'yi bölgesel merkez olarak kullandıklarını belirten Dağlıoğlu, "Ülkemizi bölgesel bir merkezden küresel bir ekonomik güç merkezine dönüştürmek istiyoruz." dedi.
Dağlıoğlu, Türkiye ile bağlantılı olmayan uluslararası ticaret faaliyetlerinin Türkiye'den yürütülmesine yönelik teşvikleri de artırdıklarını dile getirerek, "Küresel ticaret faaliyetlerinizi Türkiye'den yürütüyorsanız sıfır kurumlar vergisinden yararlanabilirsiniz." diye konuştu.
Daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmayı, küresel mal ve hizmet ticaretinden daha fazla pay almayı ve ekonomik faaliyetler açısından daha geniş bir coğrafyada etkili olmayı hedeflediklerini söyleyen Dağlıoğlu, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmak için yakında yeni politika araçlarının sunulacağını bildirdi.
- "TÜRKİYE, AVUSTURYA'NIN AB DIŞINDAKİ EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAKLARINDAN BİRİDİR"
Avusturya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hesoun, iki ülkenin güçlü ve köklü ekonomik bağlara sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, Avusturya'nın AB dışındaki en önemli ticaret ortaklarından biridir." dedi.
Türkiye'de binden fazla Avusturyalı şirketin faaliyet gösterdiğini dile getiren Hesoun, makine, mühendislik, enerji, inşaat, lojistik, gıda ve finans gibi alanlarda çalışan bu şirketlerin Türkiye'nin dinamik ekonomisine ve Avrupa ile Asya arasındaki konumuna değer verdiğini söyledi.
Hesoun, istikrarın uzun vadeli yatırımların temeli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin son yıllarda bu yönde attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
İki ülke arasındaki işbirliğinde büyük bir potansiyel bulunduğunu vurgulayan Hesoun, Avusturyalı şirketleri Türkiye pazarındaki fırsatları keşfetmeye davet etti.
Konuşmaların ardından solo viyolonsel dinletisi sunuldu.
Programın sonunda katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.
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Ülkesine Türkiye çağrısı yaptı: Fırsatları keşfedin
Viyana'da 'Türkiye'de Yatırım: Başarının 20. Yılını Kutluyoruz' resepsiyonu düzenlendi. Burada konuşan Avusturya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hesoun, iki ülke arasındaki işbirliğinde büyük bir potansiyel bulunduğunu vurgulayarak, Avusturyalı şirketleri Türkiye pazarındaki fırsatları keşfetmeye davet etti.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20. yıl etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde "Türkiye'de Yatırım: Başarının 20. Yılını Kutluyoruz" resepsiyonu gerçekleştirildi.
Ofis ile Büyükelçiliğin işbirliğinde düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Avusturya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Wolfgang Hesoun'un yanı sıra iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Programda Türkiye'deki yatırım imkanları, iki ülke arasındaki köklü ekonomik bağlar ve yeni ortaklık fırsatları ele alındı.
Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Dönmez, küresel belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin stratejik konumuyla öne çıktığını belirterek, "Türkiye, farklı dünyalara açılan stratejik bir kapıdır. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişme noktasıdır." dedi.
Türkiye ile Avusturya'nın yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, "Avusturya'daki Türk toplumu, bu bağın en güçlü köprüsünü oluşturuyor. Avusturya ekonomisine ve toplumuna değerli katkılar sağlıyor. Ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve ticareti her gün canlı tutuyor." ifadelerini kullandı.
Dönmez, Türkiye'nin esnek ve dayanıklı sanayisi, genç ve üretken nüfusu, geniş pazarlara erişimi ve yenilikçi altyapısıyla Avusturyalı şirketlere benzersiz fırsatlar sunduğunu, teknoloji, yeşil dönüşüm ve lojistik alanlarında hızla büyüdüğünü belirterek, "Gelin, bu belirsizlik çağında birlikte büyüyelim. Geleceğe birlikte yatırım yapalım." çağrısında bulundu.
- "GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İSTİYORLAR"
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Türkiye'nin elde ettiği başarıları hatırlatarak, "Yatırımcılar, geçmişte elde edilen başarılara yatırım yapmıyor. Geleceğe yatırım yapmak istiyorlar." dedi.
Türkiye'nin son 20 yıldaki yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 5,3 olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, bu oranın dünya, Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) ortalamalarının üzerinde olduğunu söyledi.
Dağlıoğlu, Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payın da 20 yıl önce yüzde 0,6'nın altındayken bugün yaklaşık yüzde 1,1'e ulaştığını anlattı.
Türkiye'nin 2003'ten bu yana yaklaşık 300 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çektiğini, uluslararası sermayeli şirket sayısının 6 binin altından yaklaşık 90 bine yükseldiğini dile getiren Dağlıoğlu, Türkiye ekonomisi büyürken ülkedeki uluslararası şirketlerin de büyüdüğünü ifade etti.
- AVUSTURYA'DAN TÜRKİYE'YE 11 MİLYAR DOLARI AŞAN YATIRIM
Avusturyalı iş dünyasına Türk ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür eden Dağlıoğlu, "2003'ten bu yana Avusturya'dan gelen yatırımlar, 11 milyar doları aştı." dedi.
Dağlıoğlu, Avusturyalı şirketlerin 2024'te Türkiye'den 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bunun Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geldiğini ve bu şirketlerin Türkiye'de yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.
İki ülke arasındaki 4,3 milyar dolarlık ticaret hacmini değerlendiren Dağlıoğlu, "Bence bu, mütevazı bir rakam. Bu rakamı büyütebiliriz." ifadelerini kullandı.
- "ÜLKEMİZİ BÖLGESEL BİR MERKEZDEN KÜRESEL BİR EKONOMİK GÜÇ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"
Dağlıoğlu, Türkiye'nin üretim kapasitesi, AR-GE ve lojistik altyapısıyla bölgesel merkez haline geldiğini anlattı.
İstanbul'da faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin de Türkiye'yi bölgesel merkez olarak kullandıklarını belirten Dağlıoğlu, "Ülkemizi bölgesel bir merkezden küresel bir ekonomik güç merkezine dönüştürmek istiyoruz." dedi.
Dağlıoğlu, Türkiye ile bağlantılı olmayan uluslararası ticaret faaliyetlerinin Türkiye'den yürütülmesine yönelik teşvikleri de artırdıklarını dile getirerek, "Küresel ticaret faaliyetlerinizi Türkiye'den yürütüyorsanız sıfır kurumlar vergisinden yararlanabilirsiniz." diye konuştu.
Daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmayı, küresel mal ve hizmet ticaretinden daha fazla pay almayı ve ekonomik faaliyetler açısından daha geniş bir coğrafyada etkili olmayı hedeflediklerini söyleyen Dağlıoğlu, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmak için yakında yeni politika araçlarının sunulacağını bildirdi.
- "TÜRKİYE, AVUSTURYA'NIN AB DIŞINDAKİ EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAKLARINDAN BİRİDİR"
Avusturya Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hesoun, iki ülkenin güçlü ve köklü ekonomik bağlara sahip olduğunu belirterek, "Türkiye, Avusturya'nın AB dışındaki en önemli ticaret ortaklarından biridir." dedi.
Türkiye'de binden fazla Avusturyalı şirketin faaliyet gösterdiğini dile getiren Hesoun, makine, mühendislik, enerji, inşaat, lojistik, gıda ve finans gibi alanlarda çalışan bu şirketlerin Türkiye'nin dinamik ekonomisine ve Avrupa ile Asya arasındaki konumuna değer verdiğini söyledi.
Hesoun, istikrarın uzun vadeli yatırımların temeli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin son yıllarda bu yönde attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
İki ülke arasındaki işbirliğinde büyük bir potansiyel bulunduğunu vurgulayan Hesoun, Avusturyalı şirketleri Türkiye pazarındaki fırsatları keşfetmeye davet etti.
Konuşmaların ardından solo viyolonsel dinletisi sunuldu.
Programın sonunda katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.
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