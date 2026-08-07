Üçlü savunma ittifakı korkuttu: İsrail için ölümcül anlaşma
Üçlü savunma ittifakı korkuttu: İsrail için ölümcül anlaşma
Suudi Arabistan'da bugün imzalanması beklenen Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan ortak savunma anlaşması dünya basınında gündem oldu. İsrail ve Yunan medyasında panik manşetlere yansırken, muhtemel anlaşma için 'Orta Doğu'da yeni savunma ekseni' ve 'Tel Aviv için ölümcül ittifak' yorumları yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 11:53
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 11:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ile İran arasında yükselen gerilim, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ardından gözler Suudi Arabistan'a çevrildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti.
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştireceği görüşmelerin bölgesel güvenlik dengeleri açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.
"3'LÜ SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANACAK"
Güvenlik kaynakları, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Suudi Arabistan'da üçlü savunma anlaşması imzalayacağını bildirdi.
"YENİ GÜVENLİK MEKANİZMASI"
Uluslararası haber ajansı Reuters da bölgedeki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ankara, Riyad ve İslamabad hattında yeni bir güvenlik mekanizmasının oluşturulabileceğini bildirdi.
Haberde, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, istihbarat paylaşımının ve bölgesel güvenliğin görüşmelerin ana başlıkları arasında yer aldığı aktarıldı.
ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANABİLİR
Katar merkezli El Cezire, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak bir savunma mekanizmasının kurulmasının beklendiğini yazdı.
Haberde, Gazze'deki gelişmeler, Kızıldeniz'deki güvenlik sorunları ve İran ile İsrail arasında yükselen gerilimin görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında bulunduğu belirtildi.
HİNT BASINI MANŞETİ ATTI: İSLAMİ NATO
Hindistan'ın önde gelen yayın organlarından The New Indian Express ise söz konusu girişimi "İslami NATO" başlığıyla okurlarına duyurdu.
Gazete, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulacak olası bir savunma mekanizmasının Orta Doğu ve Güney Asya'daki dengeleri değiştirebileceğini savundu.
"ÖLÜMCÜL BİR İTTİFAKA DÖNÜŞEBİLİR"
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanması beklenen ortak savunma anlaşması, İsrail basınında da geniş yer buldu.
Ynet, üç ülke arasında kurulacak savunma mekanizmasının karşılıklı güvenlik ilkesine dayanabileceğini belirterek, olası bir saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edilebileceği değerlendirmesinde bulundu.
Haberde, Pakistan'ın nükleer kapasitesi ile Türkiye'nin bölgedeki askeri etkisine dikkat çekilirken, böyle bir yapının İsrail açısından "ölümcül bir ittifaka dönüşebileceği" yorumuna yer verildi.
"İSRAİL'İN STRATEJİK HESAPLARI DEĞİŞEBİLİR"
Tel Aviv merkezli i24 televizyonu ise zirveyi "kritik gün" başlığıyla duyurdu.
Yayın kuruluşu, NATO üyesi Türkiye'nin savunma sanayisi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve nükleer silahlara sahip Pakistan'ın askeri kapasitesini aynı çatı altında buluşturabilecek olası anlaşmanın, Orta Doğu ile Güney Asya'da yeni bir güvenlik ekseni oluşturabileceğini yazdı.
Haberde, söz konusu iş birliğinin İsrail'in bölgesel stratejik hesapları açısından dikkatle takip edildiği vurgulandı.
"BÖLGEDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR"
Yunanistan basını da Suudi Arabistan'daki temasları yakından izledi.
Pieria 24, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile savunma alanındaki iş birliğini derinleştirmeye hazırlandığını belirterek, son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin anlaşma sürecini hızlandırdığı değerlendirmesini yaptı.
Haberde, üçlü iş birliğinin askeri koordinasyonu güçlendireceği ve Orta Doğu'daki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceği bildirdi.
"ORTA DOĞU'DA YENİ SAVUNMA EKSENİ"
Atina merkezli Newsbreak.gr ise gelişmeyi "Orta Doğu'da yeni savunma ekseni" başlığıyla okurlarına aktardı.
Haberde, Türkiye'nin anlaşmayla birlikte bölgesel koordinasyondaki rolünü artırmayı, savunma sanayii ihracatını genişletmeyi ve ortak üretim projelerini güçlendirmeyi hedeflediği yorumuna yer verildi.
Öte yandan Kathimerini gazetesi de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında uzun süredir gündemde bulunan savunma anlaşması için nihai imzaların bugün atılmasının beklendiğini belirterek, son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin müzakereleri hızlandırdığı değerlendirmesinde bulundu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Üçlü savunma ittifakı korkuttu: İsrail için ölümcül anlaşma
Suudi Arabistan'da bugün imzalanması beklenen Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan ortak savunma anlaşması dünya basınında gündem oldu. İsrail ve Yunan medyasında panik manşetlere yansırken, muhtemel anlaşma için 'Orta Doğu'da yeni savunma ekseni' ve 'Tel Aviv için ölümcül ittifak' yorumları yapıldı.
ABD ile İran arasında yükselen gerilim, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ardından gözler Suudi Arabistan'a çevrildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a gitti.
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştireceği görüşmelerin bölgesel güvenlik dengeleri açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.
"3'LÜ SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANACAK"
Güvenlik kaynakları, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Suudi Arabistan'da üçlü savunma anlaşması imzalayacağını bildirdi.
"YENİ GÜVENLİK MEKANİZMASI"
Uluslararası haber ajansı Reuters da bölgedeki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ankara, Riyad ve İslamabad hattında yeni bir güvenlik mekanizmasının oluşturulabileceğini bildirdi.
Haberde, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, istihbarat paylaşımının ve bölgesel güvenliğin görüşmelerin ana başlıkları arasında yer aldığı aktarıldı.
ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANABİLİR
Katar merkezli El Cezire, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak bir savunma mekanizmasının kurulmasının beklendiğini yazdı.
Haberde, Gazze'deki gelişmeler, Kızıldeniz'deki güvenlik sorunları ve İran ile İsrail arasında yükselen gerilimin görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında bulunduğu belirtildi.
HİNT BASINI MANŞETİ ATTI: İSLAMİ NATO
Hindistan'ın önde gelen yayın organlarından The New Indian Express ise söz konusu girişimi "İslami NATO" başlığıyla okurlarına duyurdu.
Gazete, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulacak olası bir savunma mekanizmasının Orta Doğu ve Güney Asya'daki dengeleri değiştirebileceğini savundu.
"ÖLÜMCÜL BİR İTTİFAKA DÖNÜŞEBİLİR"
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanması beklenen ortak savunma anlaşması, İsrail basınında da geniş yer buldu.
Ynet, üç ülke arasında kurulacak savunma mekanizmasının karşılıklı güvenlik ilkesine dayanabileceğini belirterek, olası bir saldırının tüm taraflara yapılmış kabul edilebileceği değerlendirmesinde bulundu.
Haberde, Pakistan'ın nükleer kapasitesi ile Türkiye'nin bölgedeki askeri etkisine dikkat çekilirken, böyle bir yapının İsrail açısından "ölümcül bir ittifaka dönüşebileceği" yorumuna yer verildi.
"İSRAİL'İN STRATEJİK HESAPLARI DEĞİŞEBİLİR"
Tel Aviv merkezli i24 televizyonu ise zirveyi "kritik gün" başlığıyla duyurdu.
Yayın kuruluşu, NATO üyesi Türkiye'nin savunma sanayisi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve nükleer silahlara sahip Pakistan'ın askeri kapasitesini aynı çatı altında buluşturabilecek olası anlaşmanın, Orta Doğu ile Güney Asya'da yeni bir güvenlik ekseni oluşturabileceğini yazdı.
Haberde, söz konusu iş birliğinin İsrail'in bölgesel stratejik hesapları açısından dikkatle takip edildiği vurgulandı.
"BÖLGEDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR"
Yunanistan basını da Suudi Arabistan'daki temasları yakından izledi.
Pieria 24, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile savunma alanındaki iş birliğini derinleştirmeye hazırlandığını belirterek, son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin anlaşma sürecini hızlandırdığı değerlendirmesini yaptı.
Haberde, üçlü iş birliğinin askeri koordinasyonu güçlendireceği ve Orta Doğu'daki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceği bildirdi.
"ORTA DOĞU'DA YENİ SAVUNMA EKSENİ"
Atina merkezli Newsbreak.gr ise gelişmeyi "Orta Doğu'da yeni savunma ekseni" başlığıyla okurlarına aktardı.
Haberde, Türkiye'nin anlaşmayla birlikte bölgesel koordinasyondaki rolünü artırmayı, savunma sanayii ihracatını genişletmeyi ve ortak üretim projelerini güçlendirmeyi hedeflediği yorumuna yer verildi.
Öte yandan Kathimerini gazetesi de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında uzun süredir gündemde bulunan savunma anlaşması için nihai imzaların bugün atılmasının beklendiğini belirterek, son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin müzakereleri hızlandırdığı değerlendirmesinde bulundu.
Çok Okunanlar