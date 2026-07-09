Türkiye ve İran arasında ateşkes gündemli kritik görüşme
Türkiye ve İran arasında ateşkes gündemli kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile 9 Temmuz 2026 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Diplomatik temasların önümüzdeki süreçte de bölgesel gelişmeler doğrultusunda sürmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 18:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasındaki telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar ayrıca ateşkesle ilgili mevcut durumu da ele aldı.
Resmî açıklamada ayrıntı paylaşılmadı
Bakanlık kaynaklarınca yapılan bilgilendirmede görüşmenin içeriğine ilişkin ilave ayrıntı verilmedi. Açıklamada yalnızca bölgedeki son gelişmeler ile ateşkes gündeminin görüşüldüğü bilgisi paylaşıldı.
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Türkiye ve İran arasında ateşkes gündemli kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile 9 Temmuz 2026 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Diplomatik temasların önümüzdeki süreçte de bölgesel gelişmeler doğrultusunda sürmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasındaki telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Taraflar ayrıca ateşkesle ilgili mevcut durumu da ele aldı.
Resmî açıklamada ayrıntı paylaşılmadı
Bakanlık kaynaklarınca yapılan bilgilendirmede görüşmenin içeriğine ilişkin ilave ayrıntı verilmedi. Açıklamada yalnızca bölgedeki son gelişmeler ile ateşkes gündeminin görüşüldüğü bilgisi paylaşıldı.
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