Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi! Libya anlaşması İsrail basınında gündem olduc
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi! Libya anlaşması İsrail basınında gündem olduc
Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Mutabakatı’nın Tobruk merkezli Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığı yönündeki gelişme, İsrail basınında geniş yankı buldu. Tel Aviv’deki değerlendirmelerde anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki dengelere etkisi ve Ankara’nın bölgesel nüfuzu öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 13:24
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 13:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şer İttifakı'nın Doğu Akdeniz'deki tüm hesapları Libya'dan gelen kararla altüst oldu.
Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi ve önceki iptal kararlarının kaldırılması İsrail basınında deprem etkisi yarattı.
Söz konusu kararın Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki konumunu güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirildiği haberlerde, İsrail'in Avrupa'ya uzanan enerji bağlantısı planlarının zorlaşabileceği belirtildi.
"TÜRKİYE AKDENİZ'DEKİ NÜFUZUNU GENİŞLETİYOR"
İsrail merkezli N12, "Türkiye Akdeniz'deki nüfuzunu genişletiyor: Libya ile yapılan anlaşma Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'i endişelendiriyor" başlıklı haberinde mutabakatın Ankara'ya sunduğu fırsatları ele aldı.
Haberde, anlaşmanın enerji kaynaklarının araştırılması, petrol ve doğal gaz alanlarında iş birliği yapılması ve Türkiye'nin bölgesel etkisinin artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi. Türkiye'nin Libya ile ekonomik ilişkilerinin de Ankara'nın nüfuzunu askerî alanın ötesine taşıdığı ifade edildi.
N12, mutabakatı "Türkiye için bir başarı, İsrail ve müttefikleri için ise bir darbe" olarak nitelendirdi.
ENERJİ BAĞLANTISI PLANLARI GÜNDEMDE
İsrail basınından Maariv ise Türkiye'nin Libya'daki etkisini artırmasının, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Avrupa elektrik şebekesine bağlanma planlarını zorlaştırabileceğini yazdı.
Maariv'in değerlendirmesinde, mutabakatın Libya'nın doğusundan da destek görmesinin Ankara'nın siyasi konumunu güçlendirdiği vurgulandı.
MECLİS ÖNCEKİ KARARLARINI İPTAL ETTİ
Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı 20 Ekim'de oy birliğiyle kabul etmişti.
Meclis ayrıca, 2020'de mutabakatın onaylanmasını reddeden 1 sayılı karar ile Türkiye'yle siyasi ilişkilerin kesilmesini öngören 6 sayılı kararı da oy birliğiyle iptal etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın 27 Kasım 2019'da imzaladığı mutabakat, 7 Aralık 2019'da yürürlüğe girmişti.
Onay kararı; Libya Ulusal Birlik Hükümeti, doğudaki Temsilciler Meclisi tarafından görevlendirilen hükümet ve Libya Devlet Yüksek Konseyi tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.
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Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi! Libya anlaşması İsrail basınında gündem olduc
Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Mutabakatı’nın Tobruk merkezli Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığı yönündeki gelişme, İsrail basınında geniş yankı buldu. Tel Aviv’deki değerlendirmelerde anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki dengelere etkisi ve Ankara’nın bölgesel nüfuzu öne çıktı.
Şer İttifakı'nın Doğu Akdeniz'deki tüm hesapları Libya'dan gelen kararla altüst oldu.
Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilmesi ve önceki iptal kararlarının kaldırılması İsrail basınında deprem etkisi yarattı.
Söz konusu kararın Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki konumunu güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirildiği haberlerde, İsrail'in Avrupa'ya uzanan enerji bağlantısı planlarının zorlaşabileceği belirtildi.
"TÜRKİYE AKDENİZ'DEKİ NÜFUZUNU GENİŞLETİYOR"
İsrail merkezli N12, "Türkiye Akdeniz'deki nüfuzunu genişletiyor: Libya ile yapılan anlaşma Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'i endişelendiriyor" başlıklı haberinde mutabakatın Ankara'ya sunduğu fırsatları ele aldı.
Haberde, anlaşmanın enerji kaynaklarının araştırılması, petrol ve doğal gaz alanlarında iş birliği yapılması ve Türkiye'nin bölgesel etkisinin artırılması açısından önem taşıdığı belirtildi. Türkiye'nin Libya ile ekonomik ilişkilerinin de Ankara'nın nüfuzunu askerî alanın ötesine taşıdığı ifade edildi.
N12, mutabakatı "Türkiye için bir başarı, İsrail ve müttefikleri için ise bir darbe" olarak nitelendirdi.
ENERJİ BAĞLANTISI PLANLARI GÜNDEMDE
İsrail basınından Maariv ise Türkiye'nin Libya'daki etkisini artırmasının, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Avrupa elektrik şebekesine bağlanma planlarını zorlaştırabileceğini yazdı.
Maariv'in değerlendirmesinde, mutabakatın Libya'nın doğusundan da destek görmesinin Ankara'nın siyasi konumunu güçlendirdiği vurgulandı.
MECLİS ÖNCEKİ KARARLARINI İPTAL ETTİ
Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı 20 Ekim'de oy birliğiyle kabul etmişti.
Meclis ayrıca, 2020'de mutabakatın onaylanmasını reddeden 1 sayılı karar ile Türkiye'yle siyasi ilişkilerin kesilmesini öngören 6 sayılı kararı da oy birliğiyle iptal etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın 27 Kasım 2019'da imzaladığı mutabakat, 7 Aralık 2019'da yürürlüğe girmişti.
Onay kararı; Libya Ulusal Birlik Hükümeti, doğudaki Temsilciler Meclisi tarafından görevlendirilen hükümet ve Libya Devlet Yüksek Konseyi tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.
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