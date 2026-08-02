Turistleri taşıyan uçak Peru'da düştü, bilanço ağır oldu
Turistleri taşıyan uçak Peru'da düştü, bilanço ağır oldu
Peru'da Nazca Çizgileri'ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşuna katılan turistleri taşıyan uçak, Nazca kırsalına düştü. İlk açıklamalara göre kazada 11 yolcu ile 2 mürettebat yaşamını yitirdi. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:07
Haber Güncellenme Tarihi: 02.08.2026 09:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Peru'da Nazca Emniyet Müdürü Jorge Andrade, başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalanan uçağın Nazca kırsalına düştüğünü açıkladı.
Andrade, kazadan kurtulan olmadığını belirterek, "Elimizdeki bilgilere göre 11 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetti. Şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaştık." ifadelerini kullandı.
Uçuş Nazca Çizgileri turu kapsamında düzenlenmişti
Yetkililer, uçaktaki turistlerin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nazca Çizgileri'ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşuna katıldığını bildirdi.
Kazanın ardından bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.
Sivil Havacılık Kurumu soruşturma başlattı
Peru Sivil Havacılık Kurumu, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik soruşturma başlatıldığını duyurdu. İncelemelerde uçağın teknik durumu, hava koşulları ve uçuş kayıtları değerlendirilecek.
Bölgede daha önce de benzer kazalar yaşandı
Nazca bölgesinde gezi uçuşları sırasında daha önce de ölümcül kazalar meydana geldi. 2022 yılında yaşanan uçak kazasında, aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalının bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Ekim 2010'da ise AirNasca şirketine ait bir uçak, Nazca Çizgileri üzerindeki gezi uçuşunun ardından düşmüş, kazada 4 İngiliz turist ile 2 Perulu mürettebat yaşamını yitirmişti.
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Turistleri taşıyan uçak Peru'da düştü, bilanço ağır oldu
Peru'da Nazca Çizgileri'ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşuna katılan turistleri taşıyan uçak, Nazca kırsalına düştü. İlk açıklamalara göre kazada 11 yolcu ile 2 mürettebat yaşamını yitirdi. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Peru'da Nazca Emniyet Müdürü Jorge Andrade, başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalanan uçağın Nazca kırsalına düştüğünü açıkladı.
Andrade, kazadan kurtulan olmadığını belirterek, "Elimizdeki bilgilere göre 11 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetti. Şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaştık." ifadelerini kullandı.
Uçuş Nazca Çizgileri turu kapsamında düzenlenmişti
Yetkililer, uçaktaki turistlerin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nazca Çizgileri'ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşuna katıldığını bildirdi.
Kazanın ardından bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.
Sivil Havacılık Kurumu soruşturma başlattı
Peru Sivil Havacılık Kurumu, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik soruşturma başlatıldığını duyurdu. İncelemelerde uçağın teknik durumu, hava koşulları ve uçuş kayıtları değerlendirilecek.
Bölgede daha önce de benzer kazalar yaşandı
Nazca bölgesinde gezi uçuşları sırasında daha önce de ölümcül kazalar meydana geldi. 2022 yılında yaşanan uçak kazasında, aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalının bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Ekim 2010'da ise AirNasca şirketine ait bir uçak, Nazca Çizgileri üzerindeki gezi uçuşunun ardından düşmüş, kazada 4 İngiliz turist ile 2 Perulu mürettebat yaşamını yitirmişti.
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