Trump’tan Netanyahu’ya "Anlaşmaya Çok Yaklaştık" Mesajı
Trump’tan Netanyahu’ya "Anlaşmaya Çok Yaklaştık" Mesajı
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran’la yürütülen müzakerelerde "iyi bir adım atmaya çok yaklaştıklarını" ifade ettiği bildirildi. Trump'ın bu kritik süreçte yeni bir gerilime izin vermemek adına İsrail'den İran’a yönelik saldırı planlarını ertelemesini istediği iddia ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 09:27
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 09:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Axios haber sitesinin üst düzey ABD'li yetkiliye ve İsrailli kaynağına dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialar gündeme getirildi.
Trump'ın, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'na, "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık." dediği ve İran'ın saldırıları ertelemesini söylediği ileri sürüldü.
Trump yönetiminin, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlendiği saldırılara "yeşil ışık" yakmadığı iddia edildi.
Öte yandan Netanyahu'nun başlangıçta itirazda bulunduğu ancak geri adım atmayı "görünüşte kabul ettiği" öne sürüldü.
İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirmişti.
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Trump’tan Netanyahu’ya "Anlaşmaya Çok Yaklaştık" Mesajı
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran’la yürütülen müzakerelerde "iyi bir adım atmaya çok yaklaştıklarını" ifade ettiği bildirildi. Trump'ın bu kritik süreçte yeni bir gerilime izin vermemek adına İsrail'den İran’a yönelik saldırı planlarını ertelemesini istediği iddia ediliyor.
Axios haber sitesinin üst düzey ABD'li yetkiliye ve İsrailli kaynağına dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialar gündeme getirildi.
Trump'ın, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'na, "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık." dediği ve İran'ın saldırıları ertelemesini söylediği ileri sürüldü.
Trump yönetiminin, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlendiği saldırılara "yeşil ışık" yakmadığı iddia edildi.
Öte yandan Netanyahu'nun başlangıçta itirazda bulunduğu ancak geri adım atmayı "görünüşte kabul ettiği" öne sürüldü.
İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirmişti.
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