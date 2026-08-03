Trump'tan İran çıkışı: Yalvarıyorlar ama bu asla olmayacak
Trump'tan İran çıkışı: Yalvarıyorlar ama bu asla olmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın nükleer programına ilişkin konuşan Trump, Tahran'ın hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 03.08.2026 19:15
Haber Güncellenme Tarihi: 03.08.2026 19:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, yaptığı açıklamada, "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. İran liderliği inanılmaz derecede iki yüzlü. Görüşme için yakvarıyorlar sonra görüşmüyoruz diyorlar." ifadelerini kullandı.
Nükleer program vurgusu
Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin ABD'nin tutumunun değişmediğini belirterek, ülkenin nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. Açıklamasında İran yönetimine yönelik eleştirilerini de yineledi.
Müzakereler gündemdeki yerini koruyor
ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve müzakere sürecine ilişkin gelişmeler önümüzdeki dönemde gündemin önemli başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor.
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Trump'tan İran çıkışı: Yalvarıyorlar ama bu asla olmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın nükleer programına ilişkin konuşan Trump, Tahran'ın hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi.
Trump, yaptığı açıklamada, "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. İran liderliği inanılmaz derecede iki yüzlü. Görüşme için yakvarıyorlar sonra görüşmüyoruz diyorlar." ifadelerini kullandı.
Nükleer program vurgusu
Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin ABD'nin tutumunun değişmediğini belirterek, ülkenin nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. Açıklamasında İran yönetimine yönelik eleştirilerini de yineledi.
Müzakereler gündemdeki yerini koruyor
ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve müzakere sürecine ilişkin gelişmeler önümüzdeki dönemde gündemin önemli başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor.
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