Trump'a seçimi İran mı kaybettirdi? Tahran'dan dikkat çeken açıklama
Trump'a seçimi İran mı kaybettirdi? Tahran'dan dikkat çeken açıklama
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato'da çoğunluğu elde etmesine ilişkin, 'Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz.' dedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıpların nedeninin kısmen İran'a yönelik sürdürülen savaş olabileceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 09:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.
Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:
"ABD hükümeti, uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara hizmet etmek uğruna kendi halkının iradesini görmezden geldiği takdirde, İran'ın 'hayır' demesinin kabusla beraber geleceğini öğrenecek.
Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz."
ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Senato'da 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etmişti.
TRUMP, ARA SEÇİMLERDEKİ KAYIPLARIN NEDENİNİN İRAN SAVAŞI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıpların nedeninin kısmen İran'a yönelik sürdürülen savaş olabileceğini belirtti.
ABD'de düzenlenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin Senatoda çoğunluğu kaybetmesi ve Temsilciler Meclisinde Demokratların gerisine düşmesinin ardından Trump, Wall Street Journal gazetesine konuştu.
Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna Trump, "İran da bunun bir parçasıydı." yanıtını verdi.
Trump, İran savaşı konusunda hiçbir tereddüdünün olmadığını vurgulayarak, "Bunu düşünmüyorum. Ben doğru olanı yaptım. Yine olsa yine yaparım." ifadesini kullandı.
- Kabine değişikliği ve seçim sonuçlarına itiraz düşünmüyor
Savaşın kendisinden ziyade petrol fiyatlarına etkilerinin seçimlerde belirleyici rol oynadığına inandığını belirten Trump, Cumhuriyetçilerin önemli eyaletlerde kaybetmesinin başkanlığına etkisine ilişkin "Şu anda konu ben değildim. Pusulada benim adım yoktu. Zaten en büyük sorun pusulada benim olmamam." dedi.
Trump, kabinesinde herhangi bir değişiklik düşünmediğini kaydederek, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "müthiş iş çıkardığını" söyledi.
Seçim sonuçlarına itiraz etme gibi bir düşüncesi olmadığını, Demokratlar ile çalışmak için sabırsızlandığını belirten Trump, ancak gerekirse veto hakkını kullanacağını da sözlerine ekledi.
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Trump'a seçimi İran mı kaybettirdi? Tahran'dan dikkat çeken açıklama
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların Senato'da çoğunluğu elde etmesine ilişkin, 'Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz.' dedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıpların nedeninin kısmen İran'a yönelik sürdürülen savaş olabileceğini belirtti.
Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.
Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:
"ABD hükümeti, uluslararası güç odaklarına ve şantajcılara hizmet etmek uğruna kendi halkının iradesini görmezden geldiği takdirde, İran'ın 'hayır' demesinin kabusla beraber geleceğini öğrenecek.
Vicdan meselesi mi yoksa maliyet mi? ABD halkı savaşa hayır dedi ve biz bu mesajı destekliyoruz."
ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Senato'da 51 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu elde etmişti.
TRUMP, ARA SEÇİMLERDEKİ KAYIPLARIN NEDENİNİN İRAN SAVAŞI OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayıpların nedeninin kısmen İran'a yönelik sürdürülen savaş olabileceğini belirtti.
ABD'de düzenlenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin Senatoda çoğunluğu kaybetmesi ve Temsilciler Meclisinde Demokratların gerisine düşmesinin ardından Trump, Wall Street Journal gazetesine konuştu.
Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna Trump, "İran da bunun bir parçasıydı." yanıtını verdi.
Trump, İran savaşı konusunda hiçbir tereddüdünün olmadığını vurgulayarak, "Bunu düşünmüyorum. Ben doğru olanı yaptım. Yine olsa yine yaparım." ifadesini kullandı.
- Kabine değişikliği ve seçim sonuçlarına itiraz düşünmüyor
Savaşın kendisinden ziyade petrol fiyatlarına etkilerinin seçimlerde belirleyici rol oynadığına inandığını belirten Trump, Cumhuriyetçilerin önemli eyaletlerde kaybetmesinin başkanlığına etkisine ilişkin "Şu anda konu ben değildim. Pusulada benim adım yoktu. Zaten en büyük sorun pusulada benim olmamam." dedi.
Trump, kabinesinde herhangi bir değişiklik düşünmediğini kaydederek, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "müthiş iş çıkardığını" söyledi.
Seçim sonuçlarına itiraz etme gibi bir düşüncesi olmadığını, Demokratlar ile çalışmak için sabırsızlandığını belirten Trump, ancak gerekirse veto hakkını kullanacağını da sözlerine ekledi.
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