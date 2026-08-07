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Tayland'da lisede silahlı saldırı dehşeti: 6 kişi hayatını kaybetti

Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 08:54
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 08:54
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Tayland'da lisede silahlı saldırı dehşeti: 6 kişi hayatını kaybetti

BBC'nin haberine göre saldırı, başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Bang Kruai bölgesinde bulunan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda gerçekleştirildi.

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen ilk yardım ekipleri, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Emniyet kaynakları, 14 yaşındaki saldırganın okulun öğrencisi olduğunu ve ölü bulunduğunu bildirdi.

Saldırının hemen ardından öğretmenler, öğrenci ve personeli güvenli bölgelere tahliye etti, emniyet güçleri saldırgana ait çantada çok miktarda mühimmat ele geçirdi.

Güvenlik güçlerinin okulda ve çevresinde kontrolü sağladığı, soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.

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