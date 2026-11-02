Tahran'dan müzakere açıklaması: Türkiye ihtimal dahilinde
Tahran'dan müzakere açıklaması: Türkiye ihtimal dahilinde
İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Behşayeş Erdestani, İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye'de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Erdestani ayrıca NPT'den ayrılma tartışmalarına da değindi.
Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 08:55
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 10:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Behşayeş Erdestani, İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye'de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
İran basınına yansıyan haberlere göre Erdestani, İran ile ABD arasındaki müzakere olasılığı hakkında konuştu.
Mevcut koşullarda müzakerelerin tek yol olduğunu ve bütün savaşların müzakere ile sona ermesi gerektiğini belirten Erdestani, "Ne savaş ne de müzakere durumuna son vermeliyiz." diyerek İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye'de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.
Erdestani ayrıca, zaman zaman İran kamuoyunda tartışılan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) ayrılma konusuna ilişkin, "Bu mesele uluslararası arenada İran'ın nükleer silah üretmeye yöneldiği izlenimini meydana getiriyor." dedi.
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Tahran'dan müzakere açıklaması: Türkiye ihtimal dahilinde
İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Behşayeş Erdestani, İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye'de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Erdestani ayrıca NPT'den ayrılma tartışmalarına da değindi.
İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Behşayeş Erdestani, İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye'de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
İran basınına yansıyan haberlere göre Erdestani, İran ile ABD arasındaki müzakere olasılığı hakkında konuştu.
Mevcut koşullarda müzakerelerin tek yol olduğunu ve bütün savaşların müzakere ile sona ermesi gerektiğini belirten Erdestani, "Ne savaş ne de müzakere durumuna son vermeliyiz." diyerek İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye'de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.
Erdestani ayrıca, zaman zaman İran kamuoyunda tartışılan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) ayrılma konusuna ilişkin, "Bu mesele uluslararası arenada İran'ın nükleer silah üretmeye yöneldiği izlenimini meydana getiriyor." dedi.
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