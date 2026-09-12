Suudi Arabistan saldırısının faturası komutana kesildi! Irak'ta üst düzey görevden alma
Suudi Arabistan saldırısının faturası komutana kesildi! Irak'ta üst düzey görevden alma
Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırının Meysan vilayetinden gerçekleştirilmesi üzerine Meysan Operasyonlar Komutanı'nı görevden aldı. Suudi Arabistan, Zeydi'nin talebi üzerine Irak'a misilleme saldırı yapmama kararı aldı.
Haber Giriş Tarihi: 12.09.2026 10:22
Haber Güncellenme Tarihi: 12.09.2026 10:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Meysan'da bir noktadan gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirterek, Başbakan Zeydi'nin vilayetteki Operasyonlar Komutanı'nı görevden aldığını bildirdi.
Sözcü Numan, Zeydi'nin konuyla ilgili soruşturma talimatı da verdiğini ifade etti.
SUUDİ ARABİSTAN, IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ'NİN TALEBİ ÜZERİNE SALDIRIYA MİSİLLEME YAPMADI
Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini hedef alan saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğinin tespit edilmesinin ardından Meysan Operasyonlar Komutanı'nın görevden alınması talimatını verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan yaptığı açıklamada, Zeydi'nin ayrıca Meysan Operasyonlar Komutanlığı hakkında olayın ayrıntılarının ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla soruşturma kurulu oluşturulması talimatı verdiğini belirtti. Yapılan soruşturma kapsamında, saldırının gerçekleştirildiği Meysan vilayetindeki Operasyonlar Komutanı görevden alındı.
IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI HÜSEYİN, SUUDİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile bölgedeki son gelişmeleri ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları görüştü. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın görüşmesinde Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiğine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN MİSİLLEME YAPMADI
Suudi Arabistan'ın saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiğinin belirlenmesinin ardından henüz misillemede bulunmadığı belirtildi. Riyad yönetiminin Irak Başbakanı Zeydi'nin talebi üzerine Bağdat'a saldırıların faillerini tespit etmesi ve gerekli adımları atması için fırsat verdiği aktarıldı.
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Suudi Arabistan saldırısının faturası komutana kesildi! Irak'ta üst düzey görevden alma
Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırının Meysan vilayetinden gerçekleştirilmesi üzerine Meysan Operasyonlar Komutanı'nı görevden aldı. Suudi Arabistan, Zeydi'nin talebi üzerine Irak'a misilleme saldırı yapmama kararı aldı.
Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Meysan'da bir noktadan gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirterek, Başbakan Zeydi'nin vilayetteki Operasyonlar Komutanı'nı görevden aldığını bildirdi.
Sözcü Numan, Zeydi'nin konuyla ilgili soruşturma talimatı da verdiğini ifade etti.
SUUDİ ARABİSTAN, IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ'NİN TALEBİ ÜZERİNE SALDIRIYA MİSİLLEME YAPMADI
Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini hedef alan saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğinin tespit edilmesinin ardından Meysan Operasyonlar Komutanı'nın görevden alınması talimatını verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan yaptığı açıklamada, Zeydi'nin ayrıca Meysan Operasyonlar Komutanlığı hakkında olayın ayrıntılarının ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla soruşturma kurulu oluşturulması talimatı verdiğini belirtti. Yapılan soruşturma kapsamında, saldırının gerçekleştirildiği Meysan vilayetindeki Operasyonlar Komutanı görevden alındı.
IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI HÜSEYİN, SUUDİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile bölgedeki son gelişmeleri ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları görüştü. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın görüşmesinde Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiğine ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN MİSİLLEME YAPMADI
Suudi Arabistan'ın saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiğinin belirlenmesinin ardından henüz misillemede bulunmadığı belirtildi. Riyad yönetiminin Irak Başbakanı Zeydi'nin talebi üzerine Bağdat'a saldırıların faillerini tespit etmesi ve gerekli adımları atması için fırsat verdiği aktarıldı.
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