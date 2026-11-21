İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı iki ayrı noktadan hedef aldı. Başkent Riyad'a fırlatılan 3 balistik füze hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, ülkenin güneyine gönderilen bir İHA da etkisiz hale getirildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 09:20
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 10:21
Kaynak:
AA
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan 3 balistik füzenin imha edildiğini bildirdi. Öte yandan Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik İHA saldırısının da engellendiği aktarıldı.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin başkent Riyad'ı balistik füzelerle hedef aldığını belirtti.
Maliki, Riyad'da tespit edilen 3 balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini kaydetti.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce başkent Riyad ile güneyindeki Seuleyil kentinde yaşayanları olası tehlikelere karşı uyarmıştı.
İHA SALDIRISI ENGELLENDİ
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırının engellendiğini duyurdu.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik İHA'lı saldırı düzenlediğini belirtti.
Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen bir İHA'nın engellenerek imha edildiğini kaydetti.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre önce, ülkenin güneyindeki Necran bölgesi için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verildiğini açıklamıştı.
ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE ALINDI
Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.
Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla halkı bilgilendirirken, cep telefonlarına da uyarı mesajları gönderildi.
Açıklamada, ülkenin güneyindeki Necran'da erken uyarı sisteminin devreye alındığı ve bölge halkının olası tehlikelere karşı uyarıldığı belirtildi.
Vatandaşlardan sakin kalmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.
Açıklamada, tehlikenin kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgelerdeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.
YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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Suudi Arabistan'a çifte saldırı! İHA'lar havalandı, füzeler ateşlendi
İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı iki ayrı noktadan hedef aldı. Başkent Riyad'a fırlatılan 3 balistik füze hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, ülkenin güneyine gönderilen bir İHA da etkisiz hale getirildi.
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan 3 balistik füzenin imha edildiğini bildirdi. Öte yandan Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik İHA saldırısının da engellendiği aktarıldı.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin başkent Riyad'ı balistik füzelerle hedef aldığını belirtti.
Maliki, Riyad'da tespit edilen 3 balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini kaydetti.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce başkent Riyad ile güneyindeki Seuleyil kentinde yaşayanları olası tehlikelere karşı uyarmıştı.
İHA SALDIRISI ENGELLENDİ
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırının engellendiğini duyurdu.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik İHA'lı saldırı düzenlediğini belirtti.
Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen bir İHA'nın engellenerek imha edildiğini kaydetti.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre önce, ülkenin güneyindeki Necran bölgesi için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verildiğini açıklamıştı.
ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREYE ALINDI
Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.
Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla halkı bilgilendirirken, cep telefonlarına da uyarı mesajları gönderildi.
Açıklamada, ülkenin güneyindeki Necran'da erken uyarı sisteminin devreye alındığı ve bölge halkının olası tehlikelere karşı uyarıldığı belirtildi.
Vatandaşlardan sakin kalmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.
Açıklamada, tehlikenin kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgelerdeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.
YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
Kaynak: AA
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