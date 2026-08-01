Susurluk'ta yeşil örtü küle döndü: Yanan alanlar havadan görüntülendi
Susurluk'ta yeşil örtü küle döndü: Yanan alanlar havadan görüntülendi
Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde dün çıkan ve ekiplerin havadan ile karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 11:46
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 11:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yıldız Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.
Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale başlatılmıştı.
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Susurluk'ta yeşil örtü küle döndü: Yanan alanlar havadan görüntülendi
Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde dün çıkan ve ekiplerin havadan ile karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.
Yıldız Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.
Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale başlatılmıştı.
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