Suriye'ye sürpriz saldırı: Önceden koordinasyon yapılmadı
Suriye'ye sürpriz saldırı: Önceden koordinasyon yapılmadı
Suriye hükümeti, Ürdün'ün düzenlediği ve 5 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırıları öncesinde bu ülke ile koordinasyon sağlanmadığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:35
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 09:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ürdün ordusunun Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediği bildirildi.
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, savaş uçaklarının "Ürdün Caydırıcılığı - Hamud" adlı operasyonla Suriye'nin güneyindeki "terör yuvalarını ve mevzilerini" vurduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu hava harekatının geçen cuma günü Kerek kentindeki Hamud Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
Eylemi gerçekleştiren teröristlerin, harekatta hedef alınan terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Operasyon sonucunda çok sayıda "teröristin öldürüldüğü ve yaralandığı ayrıca örgüte ait bazı araçların da imha edildiği" aktarıldı.
Ürdün'de 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'ndeki cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmişti.
SURİYE DEVLET TELEVİZYONU: ÜRDÜN HAVA SALDIRILARINDA 5 SİVİL ÖLDÜ
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Ürdün tarafından düzenlenen hava saldırılarında beş kişinin öldüğü belirtildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'deki habere göre, Ürdün'ün Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu beş sivil hayatını kaybetti.
SURİYE: ÜRDÜN HAVA SALDIRILARI ÖNCESİNDE BİZİMLE KOORDİNASYON SAĞLAMADI
Suriye hükümeti, Ürdün'ün düzenlediği ve 5 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırıları öncesinde bu ülke ile koordinasyon sağlanmadığını bildirdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Suriye hükümetinin Ürdün'ün hava saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
Saldırılarda, çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu ifade edilen haberde, askeri operasyon öncesinde Suriye tarafıyla herhangi bir koordinasyon sağlanmadığı vurgulandı.
Saldırılardan etkilenen Suriyeli ailelerle tam dayanışma içinde olunduğu belirtilen haberde, söz konusu saldırının tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla kapsamlı soruşturmaların başlatıldığı kaydedildi.
Haberde, Ürdün ile olayın ele alınması amacıyla iletişim kanallarının açık olduğu ve görüşmelerin sürdüğü vurgulanarak, sınır bölgelerini ilgilendiren adımlarda ortak saha ve güvenlik koordinasyonunun önemine dikkat çekildi.
Haberde ayrıca bu koordinasyonun Suriye'nin egemenliğinin korunması ve iki ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanması açısından önem taşıdığı vurgulandı.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklayarak, saldırıyı Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiklerini bildirmişti.
Suriye, Ürdün'ün Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
SURİYE, NASİB SINIR KAPISI'NI GEÇİCİ OLARAK KAPATTIĞINI DUYURDU
Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, Dera vilayetinde yaşananlar nedeniyle Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'nın geçici olarak kapatıldığını bildirdi.
Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dera vilayetindeki mevcut durum ve sahadaki gelişmeler nedeniyle sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındığı belirtildi.
Karar kapsamında Nasib Sınır Kapısı'nda her iki yöndeki yolcu geçişleri ve ticari hareketliliğin tamamen durdurulduğu ifade edildi.
Açıklamada, kararın yolcuların ve sınır kapısında çalışan personelin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığına dikkat çekildi.
Genel Müdürlüğün sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada, herkesin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığının saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceden koordinasyon sağlanmaksızın Suriye toprakları içerisinde operasyon gerçekleştirilmesine yönelik tam çekincemizi ilettik." ifadesine yer verdi.
- DERA BÖLGESİNDEKİ SALDIRI
Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyindeki hava saldırılarının, Ürdün'de 9 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısıyla bağlantılı hedeflere karşı düzenlendiğini açıklamıştı.
Suriye hükümeti ise saldırıların önceden koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirildiğini belirterek, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Suriye Sağlık Bakanlığı, Dera'daki saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
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Suriye'ye sürpriz saldırı: Önceden koordinasyon yapılmadı
Suriye hükümeti, Ürdün'ün düzenlediği ve 5 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırıları öncesinde bu ülke ile koordinasyon sağlanmadığını bildirdi.
Ürdün ordusunun Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediği bildirildi.
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, savaş uçaklarının "Ürdün Caydırıcılığı - Hamud" adlı operasyonla Suriye'nin güneyindeki "terör yuvalarını ve mevzilerini" vurduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu hava harekatının geçen cuma günü Kerek kentindeki Hamud Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
Eylemi gerçekleştiren teröristlerin, harekatta hedef alınan terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Operasyon sonucunda çok sayıda "teröristin öldürüldüğü ve yaralandığı ayrıca örgüte ait bazı araçların da imha edildiği" aktarıldı.
Ürdün'de 23 Ekim'de Kerek vilayetinin güneyindeki Hamud Kilisesi'ndeki cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından ülkede 3 günlük genel yas ilan edilmişti.
SURİYE DEVLET TELEVİZYONU: ÜRDÜN HAVA SALDIRILARINDA 5 SİVİL ÖLDÜ
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Ürdün tarafından düzenlenen hava saldırılarında beş kişinin öldüğü belirtildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'deki habere göre, Ürdün'ün Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu beş sivil hayatını kaybetti.
SURİYE: ÜRDÜN HAVA SALDIRILARI ÖNCESİNDE BİZİMLE KOORDİNASYON SAĞLAMADI
Suriye hükümeti, Ürdün'ün düzenlediği ve 5 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırıları öncesinde bu ülke ile koordinasyon sağlanmadığını bildirdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Suriye hükümetinin Ürdün'ün hava saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
Saldırılarda, çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu ifade edilen haberde, askeri operasyon öncesinde Suriye tarafıyla herhangi bir koordinasyon sağlanmadığı vurgulandı.
Saldırılardan etkilenen Suriyeli ailelerle tam dayanışma içinde olunduğu belirtilen haberde, söz konusu saldırının tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla kapsamlı soruşturmaların başlatıldığı kaydedildi.
Haberde, Ürdün ile olayın ele alınması amacıyla iletişim kanallarının açık olduğu ve görüşmelerin sürdüğü vurgulanarak, sınır bölgelerini ilgilendiren adımlarda ortak saha ve güvenlik koordinasyonunun önemine dikkat çekildi.
Haberde ayrıca bu koordinasyonun Suriye'nin egemenliğinin korunması ve iki ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanması açısından önem taşıdığı vurgulandı.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklayarak, saldırıyı Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiklerini bildirmişti.
Suriye, Ürdün'ün Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 5 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
SURİYE, NASİB SINIR KAPISI'NI GEÇİCİ OLARAK KAPATTIĞINI DUYURDU
Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, Dera vilayetinde yaşananlar nedeniyle Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'nın geçici olarak kapatıldığını bildirdi.
Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dera vilayetindeki mevcut durum ve sahadaki gelişmeler nedeniyle sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındığı belirtildi.
Karar kapsamında Nasib Sınır Kapısı'nda her iki yöndeki yolcu geçişleri ve ticari hareketliliğin tamamen durdurulduğu ifade edildi.
Açıklamada, kararın yolcuların ve sınır kapısında çalışan personelin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığına dikkat çekildi.
Genel Müdürlüğün sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada, herkesin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığının saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceden koordinasyon sağlanmaksızın Suriye toprakları içerisinde operasyon gerçekleştirilmesine yönelik tam çekincemizi ilettik." ifadesine yer verdi.
- DERA BÖLGESİNDEKİ SALDIRI
Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyindeki hava saldırılarının, Ürdün'de 9 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısıyla bağlantılı hedeflere karşı düzenlendiğini açıklamıştı.
Suriye hükümeti ise saldırıların önceden koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirildiğini belirterek, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Suriye Sağlık Bakanlığı, Dera'daki saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
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