Suriye ordusundan Irak sınırında dikkat çeken alarm
Suriye ordusundan Irak sınırında dikkat çeken alarm
Suriye ordusu, Irak sınırındaki birliklerinde tam seferberlik ilan etti. İzinli tüm askerlerin görev yerlerine dönmesi istenirken, Deyr ez-Zor'daki Birinci Kolordu Komutanlığı da personeline derhal üslerine katılmaları yönünde talimat verdi.
Haber Giriş Tarihi: 04.08.2026 23:28
Haber Güncellenme Tarihi: 04.08.2026 23:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suriye'nin doğusunda yer alan Deyr ez-Zor'daki Birinci Kolordu Komutanlığı, bünyesindeki tüm personelin en kısa sürede görev yaptığı üs ve birliklere dönmesini emretti. Karar kapsamında izinli askerlerin de görevlerine katılması talep edildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Irak sınırındaki birliklerde alarm seviyesi yükseltilirken sınır hattındaki güvenlik tedbirleri de artırıldı.
Resmi açıklama yapılmadı
Stratejik öneme sahip Deyr ez-Zor ve çevresinde uygulamaya alınan üst düzey tedbirlerin nedenine ilişkin Suriye makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.
Bölge, son dönemde güvenlik riskleri ve yerel gerilimlerin yoğunlaştığı kritik noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki süreçte sınır hattına ilişkin resmi açıklamaların ve sahadaki gelişmelerin bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin yeni bilgiler sunması bekleniyor.
Sınır hattında teyakkuz sürüyor
Irak sınırındaki askeri hareketlilik devam ederken, sınır boyunca konuşlu birliklerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.
Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren bazı uzmanlar, alınan tedbirlerin sınır güvenliğini güçlendirmeye yönelik önleyici bir adım olabileceğini ifade ediyor.
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Suriye ordusundan Irak sınırında dikkat çeken alarm
Suriye ordusu, Irak sınırındaki birliklerinde tam seferberlik ilan etti. İzinli tüm askerlerin görev yerlerine dönmesi istenirken, Deyr ez-Zor'daki Birinci Kolordu Komutanlığı da personeline derhal üslerine katılmaları yönünde talimat verdi.
Suriye'nin doğusunda yer alan Deyr ez-Zor'daki Birinci Kolordu Komutanlığı, bünyesindeki tüm personelin en kısa sürede görev yaptığı üs ve birliklere dönmesini emretti. Karar kapsamında izinli askerlerin de görevlerine katılması talep edildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Irak sınırındaki birliklerde alarm seviyesi yükseltilirken sınır hattındaki güvenlik tedbirleri de artırıldı.
Resmi açıklama yapılmadı
Stratejik öneme sahip Deyr ez-Zor ve çevresinde uygulamaya alınan üst düzey tedbirlerin nedenine ilişkin Suriye makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.
Bölge, son dönemde güvenlik riskleri ve yerel gerilimlerin yoğunlaştığı kritik noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki süreçte sınır hattına ilişkin resmi açıklamaların ve sahadaki gelişmelerin bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin yeni bilgiler sunması bekleniyor.
Sınır hattında teyakkuz sürüyor
Irak sınırındaki askeri hareketlilik devam ederken, sınır boyunca konuşlu birliklerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.
Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren bazı uzmanlar, alınan tedbirlerin sınır güvenliğini güçlendirmeye yönelik önleyici bir adım olabileceğini ifade ediyor.
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