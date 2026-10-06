''Mekke Savunma İttifakı Orta Doğu'nun NATO'sudur''... ABD'li siyasetçiden tarihi itiraf
''Mekke Savunma İttifakı Orta Doğu'nun NATO'sudur''... ABD'li siyasetçiden tarihi itiraf
ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 07:45
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 07:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhuriyetçi Parti üyesi Wilson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ittifak anlaşmasına dair değerlendirmede bulundu.
ABD'li siyasetçi, "Mekke Savunma İttifakı, Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.
Wilson, "Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım." sözlerine yer verdi.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri bakanlıkları, bugün gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin ortak açıklama yayımlamıştı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır."
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''Mekke Savunma İttifakı Orta Doğu'nun NATO'sudur''... ABD'li siyasetçiden tarihi itiraf
ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
Cumhuriyetçi Parti üyesi Wilson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ittifak anlaşmasına dair değerlendirmede bulundu.
ABD'li siyasetçi, "Mekke Savunma İttifakı, Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.
Wilson, "Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım." sözlerine yer verdi.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri bakanlıkları, bugün gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin ortak açıklama yayımlamıştı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır."
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