Lübnan ordusuna takviye planı: Kapasite artırılacak, ordu tüm ülkeye yayılacak
Lübnan ordusuna takviye planı: Kapasite artırılacak, ordu tüm ülkeye yayılacak
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülke egemenliğinin ve istikrarının ancak ordunun kuzeyden güneye tüm topraklarda konuşlanması ve devlet otoritesinin sağlanmasıyla mümkün olacağını belirterek, hükümetin Lübnan ordusunun kapasitesini güçlendirme kararlılığında olduğunu vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.08.2026 11:43
Haber Güncellenme Tarihi: 01.08.2026 11:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Lübnan ordusuyla gurur duyduklarını belirten Selam, "Egemenliğimizi yeniden tesis etmemiz, ülkemizde istikrarı sağlamamız ve çocuklarımızın güvenliğini temin etmemiz, silahlı kuvvetlerimizin ülkemizin tamamına konuşlanmasına ve devlet otoritesini güneydeki Nakura'dan kuzeydeki Arida'ya kadar tüm topraklarımızda tesis etmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.
Selam, hükümetinin Lübnan'ı savunmak ve halkını korumak amacıyla ordunun personel sayısını artırmak, donatımını güçlendirmek ve personelin koşullarını iyileştirmek suretiyle ordunun kapasitesini geliştirme kararlılığında olduğunu vurguladı.
- İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes birkaç kez uzatılmıştı.
Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.
İsrail ateşkese rağmen çeşitli bölgelerde saldırılar düzenliyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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Lübnan ordusuna takviye planı: Kapasite artırılacak, ordu tüm ülkeye yayılacak
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülke egemenliğinin ve istikrarının ancak ordunun kuzeyden güneye tüm topraklarda konuşlanması ve devlet otoritesinin sağlanmasıyla mümkün olacağını belirterek, hükümetin Lübnan ordusunun kapasitesini güçlendirme kararlılığında olduğunu vurguladı.
Lübnan ordusuyla gurur duyduklarını belirten Selam, "Egemenliğimizi yeniden tesis etmemiz, ülkemizde istikrarı sağlamamız ve çocuklarımızın güvenliğini temin etmemiz, silahlı kuvvetlerimizin ülkemizin tamamına konuşlanmasına ve devlet otoritesini güneydeki Nakura'dan kuzeydeki Arida'ya kadar tüm topraklarımızda tesis etmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.
Selam, hükümetinin Lübnan'ı savunmak ve halkını korumak amacıyla ordunun personel sayısını artırmak, donatımını güçlendirmek ve personelin koşullarını iyileştirmek suretiyle ordunun kapasitesini geliştirme kararlılığında olduğunu vurguladı.
- İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes birkaç kez uzatılmıştı.
Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.
İsrail ateşkese rağmen çeşitli bölgelerde saldırılar düzenliyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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