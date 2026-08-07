Kritik viraj dönüldü: Meclis'te çerçeve yasa mesaisi!

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla süreçte kritik bir viraj dönüldü. 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sunulan çerçeve yasa teklifinin bugün Adalet Komisyonu'na gelmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 09:00
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 09:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi önceki gün Meclis'e sunuldu. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığını taşıyan teklife AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP ile Yeni Yol Grubu ve HÜDA PAR milletvekilleri imza attı.
360 milletvekilinin imzasının yer aldığı teklif için gözler TBMM'ye çevrildi.
Çerçeve yasa teklifinin bugün Meclis Adalet Komisyonu'na gelmesi, pazar günü de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
İÇİNDE NELER VAR?
Çerçeve yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla süreçte kritik bir viraj dönüldü.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, PKK/KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair karar Milli Güvenlik Kurulu Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlar ile ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılında üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak.
Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesinde müebbet ve ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alanlar kapsamında dışında tutulacak.
Af niteliği taşımayan teklif, geçici olacak. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak.
O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak.
MHP'DEN TEKLİFE 430 OY TAHMİNİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kılı kırk yararak hazırlanan teklifin Türkiye'ye özgü bir model olduğunu belirtti. MHP'li Yıldız, 360 vekilin imzaladığı yasa teklifine ilişkin "Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir. MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip kanun yürürlüğe girecektir" dedi.
"BU HEDEFTEN GERİ DÖNÜŞ YOK"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasa teklifinin Meclis'e sunulmasının tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur" dedi. Terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun devletin sarsılmaz iradesi olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakârlıkları ile milletimizin birliği, devletimizin güvenliği ve hukukun üstünlüğü; bu süreçte attığımız her adımın değişmez ölçüsüdür. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır" mesajını verdi.
"GÜVENLİK GÜÇLERİNİ ŞEHİT EDENLER KAPSAM DIŞI"
Yasa teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ile tarihi bir aşamaya geldiklerini söyledi. Bakan Gürlek, "Teklifte terör talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir" dedi.
'YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR'
Meclis'e sunulan çerçeve yasa teklifi uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Associated Press (AP), teklifin terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine hukuki zemin oluşturduğunu, Türkiye'nin yanı sıra Irak ve Suriye'de de siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini yazdı. Haberde, enerji yatırımlarından ticaret koridorlarına, sınır güvenliğinden bölgesel istikrara kadar birçok alanda önemli kazanımlar sağlanabileceği değerlendirmesine yer verildi. Sürecin Suriye'deki entegrasyonu da kolaylaştıracağı ifade edildi.
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Kritik viraj dönüldü: Meclis'te çerçeve yasa mesaisi!
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla süreçte kritik bir viraj dönüldü. 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sunulan çerçeve yasa teklifinin bugün Adalet Komisyonu'na gelmesi bekleniyor.
Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi önceki gün Meclis'e sunuldu. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığını taşıyan teklife AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP ile Yeni Yol Grubu ve HÜDA PAR milletvekilleri imza attı.
360 milletvekilinin imzasının yer aldığı teklif için gözler TBMM'ye çevrildi.
Çerçeve yasa teklifinin bugün Meclis Adalet Komisyonu'na gelmesi, pazar günü de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
İÇİNDE NELER VAR?
Çerçeve yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla süreçte kritik bir viraj dönüldü.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, PKK/KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit edildiğine dair karar Milli Güvenlik Kurulu Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlar ile ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek.
15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılında üstündeki suçlarda 10 yıl ceza ertelemesi olacak.
Kasten adam öldürme veya 1 Haziran 2005 öncesinde müebbet ve ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alanlar kapsamında dışında tutulacak.
Af niteliği taşımayan teklif, geçici olacak. Silah bırakmanın teyit edilmesinin ardından MGK kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak.
O andan itibaren çerçeve yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için 6 ay süresi olacak.
MHP'DEN TEKLİFE 430 OY TAHMİNİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kılı kırk yararak hazırlanan teklifin Türkiye'ye özgü bir model olduğunu belirtti. MHP'li Yıldız, 360 vekilin imzaladığı yasa teklifine ilişkin "Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir. MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip kanun yürürlüğe girecektir" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasa teklifinin Meclis'e sunulmasının tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur" dedi. Terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun devletin sarsılmaz iradesi olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakârlıkları ile milletimizin birliği, devletimizin güvenliği ve hukukun üstünlüğü; bu süreçte attığımız her adımın değişmez ölçüsüdür. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır" mesajını verdi.
Yasa teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ile tarihi bir aşamaya geldiklerini söyledi. Bakan Gürlek, "Teklifte terör talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir" dedi.
'YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR'
Meclis'e sunulan çerçeve yasa teklifi uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Associated Press (AP), teklifin terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine hukuki zemin oluşturduğunu, Türkiye'nin yanı sıra Irak ve Suriye'de de siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini yazdı. Haberde, enerji yatırımlarından ticaret koridorlarına, sınır güvenliğinden bölgesel istikrara kadar birçok alanda önemli kazanımlar sağlanabileceği değerlendirmesine yer verildi. Sürecin Suriye'deki entegrasyonu da kolaylaştıracağı ifade edildi.
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