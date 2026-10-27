Komşudan tarihi karar! Türklere iftira müfredattan silindi
Komşudan tarihi karar! Türklere iftira müfredattan silindi
Suriye'deki ders kitaplarından 'Osmanlı işgali', 'Türk zulmü' gibi ifadeler çıkarıldı, haritalarda Hatay Türkiye olarak gösterildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 09:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suriye'de eğitim müfredatındaki Osmanlı ve Türk düşmanlığı içeren terimler kaldırıldı. Ders kitaplarında Hatay Türkiye sınırları içinde gösterildi.
Suriye'de halk hareketinin 8 Aralık 2024'te zafere ulaşmasıyla 61 yıllık Baas rejiminin izleri eğitimden de siliniyor. Yeni Suriye yönetimi, eğitim müfredatında köklü ve tarihi değişikliğe giderek Esed rejiminden kalma Osmanlı ve Türk aleyhtarı tüm söylemleri ders kitaplarından temizledi. Baas rejiminin Mersin ve Hatay'ı Suriye sınırları içinde gösteren haritaları da gerçek sınırlarla yenilendi.
İLK VE ORTA ÖĞRETİM
Suriye'de ilk ve ortaöğretim okullarında okutulan ders kitaplarında daha önce kullanılan 'Osmanlı işgali' ve 'Türk zulmü' gibi ifadeler çıkartıldı, yerine 'Osmanlı yönetimi' tanımı getirildi. Müfredatta Şerif Hüseyin isyanı bölümü de değiştirilerek tarih kitaplarında yaşanan olaylar 'Büyük Arap Ayaklanması' yerine, "Hüseyin bin Ali'nin isyan hareketi" olarak tasvir edildi.
2017-2018 ders kitaplarında yer alan 'Büyük Arap Ayaklanması' ifadesi, 2025-2026 kitaplarında "Hüseyin bin Ali'nin isyan hareketi" olarak değiştirildi.
OSMANLI ÖTEKİLEŞTİRİLİYORDU
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu, Suriye'de uzun süre Osmanlı döneminin yok sayıldığını belirterek, "Hatay meselesi gibi konuların ön plana çıkarılması Arap milliyetçisi eğilimlerden kaynaklanıyordu. Bu anlayış, kendi kimliğini tanımlarken Türkleri ve Osmanlı'yı ötekileştiriyordu. Yeni yönetim Osmanlı'ya daha olumlu. Olumsuz algılar, Türkiye ile Suriye ilişkileri önünde engellerdendi" dedi. Atlıoğlu, Suriye'de yetişecek çocukların Türkiye'ye karşı olumsuz bir bakış açısıyla yetişmeyeceğini söyledi.
KURGU TARİH BELGELENMİŞTİ
Suriye'de Baas rejimi dönemi ders kitaplarını UNESCO standartlarına göre inceleyen bağımsız araştırma kuruluşu IMPACT-se, Baas Partisi'nin ideolojisini, anti-Türk söylemlerini ve Batı karşıtlığını aşılamak üzerine kurgulandığını belgelemişti. Rapor, nesnel tarihi gerçeklerin Baas rejiminin milliyetçi idelojileri doğrultusunda çarpıtıldığını ortaya konulmuştu.
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Komşudan tarihi karar! Türklere iftira müfredattan silindi
Suriye'deki ders kitaplarından 'Osmanlı işgali', 'Türk zulmü' gibi ifadeler çıkarıldı, haritalarda Hatay Türkiye olarak gösterildi.
Suriye'de eğitim müfredatındaki Osmanlı ve Türk düşmanlığı içeren terimler kaldırıldı. Ders kitaplarında Hatay Türkiye sınırları içinde gösterildi.
Suriye'de halk hareketinin 8 Aralık 2024'te zafere ulaşmasıyla 61 yıllık Baas rejiminin izleri eğitimden de siliniyor. Yeni Suriye yönetimi, eğitim müfredatında köklü ve tarihi değişikliğe giderek Esed rejiminden kalma Osmanlı ve Türk aleyhtarı tüm söylemleri ders kitaplarından temizledi. Baas rejiminin Mersin ve Hatay'ı Suriye sınırları içinde gösteren haritaları da gerçek sınırlarla yenilendi.
İLK VE ORTA ÖĞRETİM
Suriye'de ilk ve ortaöğretim okullarında okutulan ders kitaplarında daha önce kullanılan 'Osmanlı işgali' ve 'Türk zulmü' gibi ifadeler çıkartıldı, yerine 'Osmanlı yönetimi' tanımı getirildi. Müfredatta Şerif Hüseyin isyanı bölümü de değiştirilerek tarih kitaplarında yaşanan olaylar 'Büyük Arap Ayaklanması' yerine, "Hüseyin bin Ali'nin isyan hareketi" olarak tasvir edildi.
2017-2018 ders kitaplarında yer alan 'Büyük Arap Ayaklanması' ifadesi, 2025-2026 kitaplarında "Hüseyin bin Ali'nin isyan hareketi" olarak değiştirildi.
OSMANLI ÖTEKİLEŞTİRİLİYORDU
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu, Suriye'de uzun süre Osmanlı döneminin yok sayıldığını belirterek, "Hatay meselesi gibi konuların ön plana çıkarılması Arap milliyetçisi eğilimlerden kaynaklanıyordu. Bu anlayış, kendi kimliğini tanımlarken Türkleri ve Osmanlı'yı ötekileştiriyordu. Yeni yönetim Osmanlı'ya daha olumlu. Olumsuz algılar, Türkiye ile Suriye ilişkileri önünde engellerdendi" dedi. Atlıoğlu, Suriye'de yetişecek çocukların Türkiye'ye karşı olumsuz bir bakış açısıyla yetişmeyeceğini söyledi.
KURGU TARİH BELGELENMİŞTİ
Suriye'de Baas rejimi dönemi ders kitaplarını UNESCO standartlarına göre inceleyen bağımsız araştırma kuruluşu IMPACT-se, Baas Partisi'nin ideolojisini, anti-Türk söylemlerini ve Batı karşıtlığını aşılamak üzerine kurgulandığını belgelemişti. Rapor, nesnel tarihi gerçeklerin Baas rejiminin milliyetçi idelojileri doğrultusunda çarpıtıldığını ortaya konulmuştu.
KAYNAK: AKŞAM Gazetesi
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