Kırgızistan'dan İran'a yardım eli

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla İran'a gönderilen 129 tonluk insani yardımın yerine ulaştığı bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 14:01
Kaynak: Haber Merkezi
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov'un talimatıyla, Kırgız halkı adına gönderilen yardımlar İran'a ulaştırıldı.

Toplam 129 tondan oluşan yardım paketinin 66 tonunun gıda maddesi, 63 tonunun ise temel ilaçlardan oluştuğu belirtildi.

İnsani yardım malzemesini taşıyan 7 tırlık konvoy, 3 Nisan'da Kırgızistan'dan yola çıkmıştı.

