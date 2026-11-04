2025 yılında istifa eden eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, konferanstaki hitabında Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında İsrailli rehinelerin öldürüldüğünü itiraf etti.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:22
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 09:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail askeri tarihinin en büyük istihbarat ve güvenlik zafiyetlerinden biri olan 7 Ekim sonrası dönemin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, askeri operasyonların arkasındaki trajik gerçeği ilk kez bu kadar net bir dille itiraf etti.
BAZI HATALAR YAPTIK
Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırıları döneminde görev yapan ve 2025 yılında istifa eden eski Genelkurmay Başkanı, konferanstaki hitabında operasyonel zafiyetleri açıkça kabul etti.
Gazze'de hayatını kaybeden binlerce Filistinli sivile dair herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Halevi, doğrudan rehinelerin durumuna odaklanarak, "Maalesef bazı hatalar yaptık. Bombalarımız İsrailli rehineler öldürdü. Bunlar tabii ki kasıtlı değildi, orada rehinelerin bulunduğunu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı. Bu sözler, İsrail kamuoyunda uzun süredir tartışılan "rehinelerin güvenliği" konusunu yeniden gündeme taşıdı.
HAMAS ÜÇÜNCÜ SIRADAYDI
Ekim 2023'ten önce İsrail ordusunun önceliklerinin İran ve Lübnan'daki Hizbullah olduğunu söyleyen Halevi, Hamas'ın ise "daha az acil bir tehdit" olarak görüldüğünü belirtti. Halevi, "Gazze'de bir savaş yürütmemiz gerekiyordu ancak öncelik sıralamamız şöyleydi; önce İran, ardından Hizbullah. Sonrasında Hamas geliyordu. Çünkü Hamas'ın bu büyüklükte bir operasyon gerçekleştirmeyi planladığını bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.
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Katil itiraf etti: Rehineleri biz öldürdük
2025 yılında istifa eden eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, konferanstaki hitabında Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında İsrailli rehinelerin öldürüldüğünü itiraf etti.
İsrail askeri tarihinin en büyük istihbarat ve güvenlik zafiyetlerinden biri olan 7 Ekim sonrası dönemin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, askeri operasyonların arkasındaki trajik gerçeği ilk kez bu kadar net bir dille itiraf etti.
BAZI HATALAR YAPTIK
Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırıları döneminde görev yapan ve 2025 yılında istifa eden eski Genelkurmay Başkanı, konferanstaki hitabında operasyonel zafiyetleri açıkça kabul etti.
Gazze'de hayatını kaybeden binlerce Filistinli sivile dair herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Halevi, doğrudan rehinelerin durumuna odaklanarak, "Maalesef bazı hatalar yaptık. Bombalarımız İsrailli rehineler öldürdü. Bunlar tabii ki kasıtlı değildi, orada rehinelerin bulunduğunu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı. Bu sözler, İsrail kamuoyunda uzun süredir tartışılan "rehinelerin güvenliği" konusunu yeniden gündeme taşıdı.
HAMAS ÜÇÜNCÜ SIRADAYDI
Ekim 2023'ten önce İsrail ordusunun önceliklerinin İran ve Lübnan'daki Hizbullah olduğunu söyleyen Halevi, Hamas'ın ise "daha az acil bir tehdit" olarak görüldüğünü belirtti. Halevi, "Gazze'de bir savaş yürütmemiz gerekiyordu ancak öncelik sıralamamız şöyleydi; önce İran, ardından Hizbullah. Sonrasında Hamas geliyordu. Çünkü Hamas'ın bu büyüklükte bir operasyon gerçekleştirmeyi planladığını bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.
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