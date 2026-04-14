Katil İsrail'i çılgına çeviren kapak! Görüntüler gerçeği ispatladı

Avrupa basını L'Espresso'nın 'İstismar' başlığıyla yayınladığı 'Siyonistler İsrail'i etnik temizlik ve katliamlarla şekillendiriyor' manşeti işgalci İsrail'i rahatsız etti. Tel Aviv cephesinden kapak büyük tepki görürken, söz konusu iddiaların görüntülerle gerçek olduğu ispatlandı.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 12:51
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 12:51
Haber Merkezi
hurhaber.com
İtalya'nın önde gelen haber dergilerinden L'Espresso, son sayısında İsrail'e yönelik çarpıcı bir kapakla gündeme oturdu. Dergi, askeri üniforma giyen bir yerleşimcinin Filistinli bir kadınla alay ettiği kareyi kapağına taşıyarak, İtalyanca "istismar" anlamına gelen "L'abuso" başlığını kullandı.
İSRAİL KÜPLERE BİNDİ
Kapak kısa sürede tartışma yaratırken, İsrail'in İtalya Büyükelçisi Jonathan Peled sert tepki gösterdi. Peled, söz konusu görselin manipülatif olduğunu öne sürerek, dergiyi gerçekleri çarpıtmakla suçladı.
GERÇEK GÖRÜNTÜLERLE İSPATLANDI
Ancak tartışmalar bununla sınırlı kalmadı. Derginin kapağında kullanılan fotoğrafın gerçek görüntüleri de ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde, askeri üniforma giyen yerleşimcinin Filistinli kadına yönelik davranışları açık şekilde görülürken, İsrail tarafının "montaj" iddiası da böylece çürütülmüş oldu.
