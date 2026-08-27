Katil İsrail hem Suriye'ye hem Lübnan'a saldırdı! Karadan girdiler
Katil İsrail hem Suriye'ye hem Lübnan'a saldırdı! Karadan girdiler
İşgalci İsrail askerleri Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da bir eve baskın düzenledi. Ayrıca İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü, bazı yerleşim yerlerinde binaları iş makineleriyle yıktığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 07:48
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 07:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinin kuzey kırsalında bir eve baskın düzenlediği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan habere göre, İsrail askerleri Kuneytra'nın kuzey kırsalında yer alan Terence köyüne karadan girdi.
Haberde, köydeki bir eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin adreste arama yaptığı ifade edilirken, olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illeri, sık sık İsrail güçlerinin karadan sızma, baskın, arama, gözaltı ve askeri kontrol noktaları oluşturma gibi ihlallerine sahne oluyor.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları 18 Ağustos gecesi de Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 hava saldırısı düzenlemiş, altyapıda ağır hasar meydana gelmişti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin bazı devletlerin katılımıyla İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalamak için çalıştığını belirterek, "Anlaşma başarılı olursa, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki haklarından taviz verilmeksizin kapsamlı bir barışın önü açılacak." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail, 1967'den bu yana Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor.
Baas rejiminin 2024 sonlarında devrilmesinin ardından İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın çöktüğünü ilan ederek Suriye tarafındaki tampon bölgeyi ve Şeyh Dağı'nın (Cebel eş-Şeyh) Suriye kesimi dahil stratejik noktaları işgal etmişti.
İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'IN GÜNEYİNE YOĞUN HAVA VE KARA SALDIRILARI DÜZENLEDİ
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü, bazı yerleşim yerlerinde binaları iş makineleriyle yıktığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı el-Mansuri beldesine şiddetli hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda can ya da mal kaybı olup olmadığına ve hedeflenen noktaya ilişkin detay verilmedi.
Haberde, İsrail ordusunun Sur kentinin güneyindeki Buyut es-Siyad beldesinde saldırı gerçekleştirdiği, daha sonra el-Mansuri beldesinde İsrail insansız hava araçlarının (İHA) evlerin üzerine patlayıcı dolu bidonlar attığı ve savaş uçaklarının beldeyi ikinci kez hedef aldığı belirtildi.
Ayrıca el-Mansuri beldesi semalarında patlayıcı yüklü bir İHA'nın infilak ettiği ve bir Merkava tankının beldeye çok sayıda top mermisi attığı kaydedildi.
İsrail güçlerinin Buyut es-Siyad beldesinde bazı evleri ateşe verdiği, Mecdelzun beldesinde bir bombalı saldırı gerçekleştirdiği, Hadasa beldesi sınırlarını ise topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.
- FARKLI NOKTALAR BOMBARDIMAN VE YIKIMLARLA HEDEF ALINDI
Merciiyyun'un Hula beldesinde İsrail'e ait bir iş makinesinin çok sayıda binayı yıktığı bildirilirken, Bani Hayyan beldesinin de topçu ateşi ve yıkım çalışmalarına sahne olduğu kaydedildi.
Davhat Kefr Rumman ve Dabşa Tepesi çevresinin ise aralıklarla topçu ateşine tutulduğu ifade edildi.
Bint Cubeyl kentine bağlı Sarbin beldesi sınırlarında İsrail ordusunun arama-tarama faaliyetleriyle eş zamanlı olarak şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği ve ardından savaş uçaklarının beldeyi iki kez bombaladığı aktarıldı.
Beyt Lif ve Yater beldeleri arasına da hava saldırıları düzenlendi.
İsrail ordusunun ayrıca Merciiyyun'a bağlı El-Kantara beldesine gece hava saldırısı gerçekleştirdiği, Litani Nehri yatağının El-Hardali yolu yakınındaki kesiminin de yoğun topçu ateşine tutulduğu belirtildi.
- BEYRUT SEMALARINDA ALÇAK İRTİFA İHA UÇUŞLARI
Güneydeki gerilime paralel olarak, İsrail'e ait İHA'ların başkent Beyrut, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyindeki Zahrani bölgesi semalarında alçak irtifada uçuş yaptığı bildirildi.
İsrail'in 2 Mart 2026'da başlattığı son saldırılardan bu yana Lübnan makamlarının verilerine göre 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.
İsrail güçlerinin mevcut saldırılar sırasında Lübnan topraklarındaki ilerleyişinin yer yer 10 kilometreyi aştığı belirtiliyor.
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Katil İsrail hem Suriye'ye hem Lübnan'a saldırdı! Karadan girdiler
İşgalci İsrail askerleri Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da bir eve baskın düzenledi. Ayrıca İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü, bazı yerleşim yerlerinde binaları iş makineleriyle yıktığı bildirildi.
İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinin kuzey kırsalında bir eve baskın düzenlediği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan habere göre, İsrail askerleri Kuneytra'nın kuzey kırsalında yer alan Terence köyüne karadan girdi.
Haberde, köydeki bir eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin adreste arama yaptığı ifade edilirken, olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illeri, sık sık İsrail güçlerinin karadan sızma, baskın, arama, gözaltı ve askeri kontrol noktaları oluşturma gibi ihlallerine sahne oluyor.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları 18 Ağustos gecesi de Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 hava saldırısı düzenlemiş, altyapıda ağır hasar meydana gelmişti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin bazı devletlerin katılımıyla İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalamak için çalıştığını belirterek, "Anlaşma başarılı olursa, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki haklarından taviz verilmeksizin kapsamlı bir barışın önü açılacak." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail, 1967'den bu yana Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor.
Baas rejiminin 2024 sonlarında devrilmesinin ardından İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın çöktüğünü ilan ederek Suriye tarafındaki tampon bölgeyi ve Şeyh Dağı'nın (Cebel eş-Şeyh) Suriye kesimi dahil stratejik noktaları işgal etmişti.
İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'IN GÜNEYİNE YOĞUN HAVA VE KARA SALDIRILARI DÜZENLEDİ
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü, bazı yerleşim yerlerinde binaları iş makineleriyle yıktığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı el-Mansuri beldesine şiddetli hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda can ya da mal kaybı olup olmadığına ve hedeflenen noktaya ilişkin detay verilmedi.
Haberde, İsrail ordusunun Sur kentinin güneyindeki Buyut es-Siyad beldesinde saldırı gerçekleştirdiği, daha sonra el-Mansuri beldesinde İsrail insansız hava araçlarının (İHA) evlerin üzerine patlayıcı dolu bidonlar attığı ve savaş uçaklarının beldeyi ikinci kez hedef aldığı belirtildi.
Ayrıca el-Mansuri beldesi semalarında patlayıcı yüklü bir İHA'nın infilak ettiği ve bir Merkava tankının beldeye çok sayıda top mermisi attığı kaydedildi.
İsrail güçlerinin Buyut es-Siyad beldesinde bazı evleri ateşe verdiği, Mecdelzun beldesinde bir bombalı saldırı gerçekleştirdiği, Hadasa beldesi sınırlarını ise topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.
- FARKLI NOKTALAR BOMBARDIMAN VE YIKIMLARLA HEDEF ALINDI
Merciiyyun'un Hula beldesinde İsrail'e ait bir iş makinesinin çok sayıda binayı yıktığı bildirilirken, Bani Hayyan beldesinin de topçu ateşi ve yıkım çalışmalarına sahne olduğu kaydedildi.
Davhat Kefr Rumman ve Dabşa Tepesi çevresinin ise aralıklarla topçu ateşine tutulduğu ifade edildi.
Bint Cubeyl kentine bağlı Sarbin beldesi sınırlarında İsrail ordusunun arama-tarama faaliyetleriyle eş zamanlı olarak şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği ve ardından savaş uçaklarının beldeyi iki kez bombaladığı aktarıldı.
Beyt Lif ve Yater beldeleri arasına da hava saldırıları düzenlendi.
İsrail ordusunun ayrıca Merciiyyun'a bağlı El-Kantara beldesine gece hava saldırısı gerçekleştirdiği, Litani Nehri yatağının El-Hardali yolu yakınındaki kesiminin de yoğun topçu ateşine tutulduğu belirtildi.
- BEYRUT SEMALARINDA ALÇAK İRTİFA İHA UÇUŞLARI
Güneydeki gerilime paralel olarak, İsrail'e ait İHA'ların başkent Beyrut, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyindeki Zahrani bölgesi semalarında alçak irtifada uçuş yaptığı bildirildi.
İsrail'in 2 Mart 2026'da başlattığı son saldırılardan bu yana Lübnan makamlarının verilerine göre 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.
İsrail güçlerinin mevcut saldırılar sırasında Lübnan topraklarındaki ilerleyişinin yer yer 10 kilometreyi aştığı belirtiliyor.
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